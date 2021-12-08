صباحك "أبيض"

نبارك لمنتخبنا الوطني تأهله إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم «فيفا 2021»، من المجموعة الثانية، التي تصدرها «نسور قرطاج» بفارق الأهداف عن منتخبنا بعد أن تساوى المنتخبان في رصيد 6 نقاط، واحتل «الأبيض» المركز الثاني، في مشاركته الثانية في تاريخ البطولة، التي انطلقت عام 1963 مكملة دورتها التاسعة.

وكانت مشاركتنا هذه المرة كبيرة وإيجابية في بطولة حرصت معظم الاتحادات العربية أن تشارك فيها بأفضل لاعبيها، حيث لاحظنا تطوراً في أداء جميع المنتخبات، خاصة منتخبنا الذي كان مختلفاً عن مباريات التصفيات الآسيوية للمونديال، فقد أحسن اتحاد الكرة بالمشاركة بالفريق الأول لأننا رأينا لاعبينا يستثمرون الحدث العربي ذي الطابع الدولي في الإجراءات الفنية والإدارية فكانت تجربة ناجحة بكل المقاييس.

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جاءت مباراة منتخبنا الوطني مع تونس قوية، قدم لاعبونا فيها عرضاً جميلاً - برغم خسارته - خاصة الشوط الثاني وهذا يعطينا انطباعاً جيداً بأن كأس العرب أفادت المنتخب.

فمثل هذا الاحتكاك مهم قبل العودة للمهمة المونديالية ،وبهذه النتائج يلاقي منتخبنا يوم الجمعة المقبل، قطر، أول المجموعة الأولى في قمة خليجية كروية، ونأمل للأبيض أن يتجاوز حالة الارتباك التي عاشها أمام تونس خاصة في الشوط الأول، ونعلم جيداً أن «العنابي» مستعد هو الآخر ويتطلع للقب العربي، وثقتنا في «الأبيض» كبيرة، وقناعتنا أنه سيقدم مباراة متميزة وأداءً مختلفاً عن مبارياته السابقة، فقد دخل المنتخب في أجواء البطولة القوية، ولاعبونا الشباب قليلو الخبرة باتوا جاهزين تماماً، وصباح الخير منتخبنا ،والله من وراء القصد.



*نقلاً عن البيان الإماراتية