.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تجربة تونس وتحدي المستضيف

  • الخط

تجربة تونس وتحدي المستضيف

فرح سالم
نشر في: آخر تحديث:

أعتقد أن منتخبنا الوطني الأول خاض أحد أفضل مبارياته في السنوات الأخيرة، بالمواجهة التي خسرها أمام تونس بهدف دون مقابل، وتمكن بعدها من التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، وينتظره لقاء ضد قطر صاحبة الأرض والجمهور ومستضيفة البطولة.

دائماً ما كنا ننتقد الأبيض في السنوات الأخيرة، تقريباً من بعد كأس آسيا 2019 التي أقيمت لدينا، لم تكن المستويات التي قدمت مأمولة، ولم يظهر اللاعبون بالشكل المطلوب، لكن كلمة الحق يجب أن تقال بعد ما شاهدناه أمام المنتخب التونسي، على الرغم من الغيابات في صفوف المنتخب التونسي، لكنهم يمتلكون لاعبين مميزين وأفضل المحترفين في المنطقة، وبالتالي مواجهتهم ليست بالسهلة، وهم أقوى بكثير من المنتخبات المتواجدة معنا في المجموعة المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم 2022، يمكن وضعهم بجانب إيران وكوريا الجنوبية.

ومنذ فترة طويلة لم أشاهد المنتخب الوطني يلعب بهذا الإيقاع، حيث شاهدنا السرعة في أحيان كثيرة والضغط العالي، بالإضافة إلى الحماس والرغبة في الانتصار، وهذه الأشياء بالتحديد لم نلمسها أبداً في التصفيات المونديالية، وأعتقد أن الفريق لو ظهر بهذا المستوى في المواجهات السابقة لكنا حالياً ننافس كوريا الجنوبية وإيران على المركزين الأول والثاني بكل سهولة.

من الواضح أن مسألة عدم اعتماد الهولندي مارفيك على المعسكرات الطويلة قبل مباريات تصفيات كأس العالم أثرت على مستوى الفريق، لأنه وبكل صراحة ضعف نسق اللعب يعود إلى ضعف مستوى مسابقاتنا المحلية التي ليس بمقدورها أن تساهم في تطوير اللاعبين، بل تقودهم إلى الأسوأ والأضعف، وبالتالي كان يجب أن يتم خوض المعسكرات والمزيد من المباريات قبل مواجهات تصفيات المونديال، لأن المستوى الذي ظهر به الأبيض في كأس العرب وتحديداً المواجهة الثالثة، يؤكد أن هناك ارتفاعاً في الأداء ملحوظاً، والسبب يعود إلى كسب الاحتكاك في البطولة.

عموماً، تنتظرنا مباراة ليست سهلة أمام قطر، الذي يعد حالياً من المنتخبات المتطورة في آسيا، وهو بطل القارة، وما نريده من الفريق واللاعبين هو تقديم أفضل ما لديهم مثل الأداء الذي ظهروا به أمام تونس، وستكون المواجهة احتكاكاً قوياً بكل تأكيد كونها أمام المستضيف وصاحب الحضور الجماهيري.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
أوميكرون.. أوروبا تطمئن: الإصابات طفيفة أوميكرون.. أوروبا تطمئن: الإصابات طفيفة
صور ولا أغرب.. سر تغيّر لون عيني الرنة في الصيف والشتاء صور ولا أغرب.. سر تغيّر لون عيني الرنة في الصيف والشتاء
الأكثر قراءة
بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة
مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها
بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر
قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية
فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ "الرفيحي"!
غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. "جنازة" وصراخ وغضب
قبل أن تذهب
الأحزاب السودانية تحاول خلق مناخ مستقر بميثاق سياسى جديد.. ما أبرز بنوده؟
الأحزاب السودانية تحاول خلق مناخ مستقر بميثاق سياسى جديد.. ما أبرز بنوده؟
اكتشف المزيد