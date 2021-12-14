أعجوبة الفورمولا

أنظار الملايين في مختلف قارات العالم اتجهت نحو العاصمة أبوظبي، الوجهة الرياضية الأكثر شهرة وإغراءً على مستوى مختلف أنواع الرياضات، وتجلى ذلك في استضافة النسخة الثالثة عشرة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، وما شهدته الجولة الختامية لأشهر سباقات السيارات في العالم من إثارة، فالإمارات وعاصمتها أبوظبي قدمت نموذجاً فريداً من نوعه، من خلال تنظيم نسخة استثنائية في مثل هذا الموعد على حلبة مرسى ياس أعجوبة حلبات الفورمولا في العالم.

تابعت الجماهير من مختلف بقاع العالم اللحظات المثيرة لجولة الختام، والتي ظلت متأرجحة بين الهولندي فيرستابن من فريق ريد بول وسائق مرسيدس هاميلتون بطل العالم، والتي شهدت تتويج بطل جديد لأول مرة بفوز فيرستابن في جولة الختام للبطولة التي أصبحت على موعد دائم في ضيافة أبوظبي، بتوقفها للمرة 13 في تاريخ البطولة العالمية، والتي شهدت نقلة نوعية من حيث روعة التنظيم والإخراج منذ أن عرفت طريقها لأرض الإمارات.

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شهدت الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا تأهلاً درامياً لأتليتكو مدريد وتاريخي لليفربول وخروج صادم لبرشلونة، ونجح أتلتيكو في خطف بطاقة ثمن النهائي بتغلبه على بورتو البرتغالي، مستفيداً من سقوط ميلان على أرضه أمام ليفربول، وهي النتيجة التي كان يحتاجها أتلتيكو لكي ينتزع المركز الثاني الذي يضمن بقاءه في المسابقة وتحقق له، وأصبح ليفربول أول فريق إنجليزي يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات في البطولة، لينضم إلى ميلان وسبارتاك موسكو وبرشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ، الذين سبق لهم تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

ومع اكتمال ملامح الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بتأهل منطقي ومتوقع لكبار أوروبا، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وليفربول وأتلتيكو وأياكس وسبورتنج لشبونة وريال مدريد وإنترميلان وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وتشيلسي حامل اللقب، وجاء خروج برشلونة من هذه المرحلة لأول مرة منذ 21 عاماً بمثابة الكابوس على جماهير النادي الكتالوني، الذي سيضطر للعب في الدوري الأوروبي المسابقة الأقل أهمية وقوة، وجاءت خسارة برشلونة أمام البايرن بثلاثية لتكشف عن الواقع المحزن لبرشلونة.



*نقلاً عن الخليج الإماراتية