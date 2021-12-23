عجلة سريعة

المملكة العربية السعودية سياسياً واقتصادياً وصحياً حتى في الترفيه تنمو بعجلة رهيبة لا يستطيع العمل معها الا الافذاذ بدءاً من الوزير الى اصغر طاقم معه بالاضافة الى المستشارين من خارج المنظومة.

القطاع الرياضي وخاصة منظومة كرة القدم من هذه القطاعات السريعة جداً لابد ان يستوعب العاملون فيه ان نكبات الاندية المالية والقانونية ستعصف باي مشروع جميل في النادي لابد من مراقبة دقيقة للاندية لان القضايا الدولية تنعكس على النادي وليس على الاشخاص.

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الملاعب لا بد لنا من وقفة معها سمعنا عن عدد من مشاريع الملاعب المستقبلية! هذا جميل ولكن هل هي الملاعب التي تواكب التطور السريع لمملكتنا الغالية، الكل.. ان لم يكن الجميع غير راض لان ضبابية تصاميمها وسعتها وخدماتها لا يتم الاهتمام بها، لذا لابد من شفافية واضحة في موضوع الملاعب لانها واجهة حضارية لنا. عالم الرياضة عالم جميل ورائع الجميع يتمنى العمل به وصناعة الانجازات ولكن لا يكتمل الا بمنظومة جبارة تريد الرقي هناك العديد من التجارب الرائعة التي لا بد ان تكون لنا طريقا بحيث نبدأ من حيث انتهوا او من حيث اتقنوا.

قطر والاصرار العظيم في اكتمال المنظومة الرياضية وتركيزها على كرة القدم اصبحت عالما من خيال كرة القدم من خلال ما قدمته في جميع المجالات التي تخدم الرياضة.

الامارات وخاصة ابو ظبي خطت خطوات رائعة في الابداع بجميع الرياضات خلال العشرين السنة الماضية حتى باتت تسمى بمدينة الرياضة العالمية، بتنظيمها الكثير والكثير من الاحداث الرياضة خلال العقدين الماضيين مما يجعلنا نقول انهم سباقون في مجال صناعة الرياضة بطريقة يمكن العمل معها والاستفادة منها.

الرياضة وصناعتها وتسويقها تحتاج عملا وجهدا مضاعفا لنصل الى مبتغانا لنكون اصحاب ريادة في هذا المجال لذا لابد من تسويق عملنا للجميع لكي نستمر في الإبداع بعجلة سريعة.

*نقلا عن الجزيرة السعودية