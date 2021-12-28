الأفضل في 2021

يبدو أن الطريق أصبح ممهداً أمام البولندي ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ ليصبح اللاعب الأفضل في عام 2021، فالاستفتاء الذي أجرته صحيفة الجارديان البريطانية لاختيار أفضل لاعب في العالم، أنصف النجم الذي خسر اللقب في جوائز مجلة فرانس فوتبول، بعد تصدره ترتيب أفضل اللاعبين عام 2021، والذي يعنى باختيار أفضل 10 لاعبي كرة قدم في العالم، وسيتم تكريمهم في 17 من يناير المقبل.



وتفوق ليفاندوفسكي في التصويت الذي شارك فيه 219 شخصاً من مدربين ولاعبين سابقين وصحفيين، على الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021 في اختيار مجلة فرانس فوتبول، فيما حل نجم البايرن في الوصافة، وجاء الأرجنتيني ميسي ثانياً في التصويت، وحل المصري محمد صلاح في المركز الثالث، وكانت المفاجأة في احتلال كريستيانو رونالدو المركز الثامن، ما يمثل تراجعاً مؤثراً للنجم البرتغالي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، فهل يكون عام 2021 بمثابة النهاية لاثنين من أساطير كرة القدم في الحقبة الأخيرة، وأن يودع رونالدو وميسي منصات التتويج معاً كما دخلاها معاً؟

مادة اعلانية



أكد مانشستر سيتي أنه الفريق الأفضل في الدوري الإنجليزي في عام 2021، وواصل انتفاضته بفوز عريض على ليستر سيتي بستة أهداف لثلاثة محققاً الفوز التاسع على التوالي، رافعاً رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة ومواصلاً تحطيم الأرقام القياسية في البريميرليج بتسجيله 17 هدفاً في آخر ثلاث مباريات، ليصل إلى الهدف رقم 50 هذا الموسم من 19 مباراة، ونجح تشيلسي في اقتناص نقطتين ثمينتين في «البوكسينج داي» بفوزه على أستون فيلا بهدفين ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع ليفربول صاحب المركز الثاني الذي تأجلت مباراته أمام ضيفة فريق ليدز يونايتد نتيجة لتعرض عدد من لاعبي الأخير لفيروس كورونا.

آخر الكلام

فوز العين بلقب بطل الشتاء قبل ختام الدور الأول بجولتين برصيد 27 نقطة، أكد أن «الزعيم» هو الفريق الأفضل على مستوى دورينا في 2021، ووجوده في الصدارة بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه تأكيد على عودة الفريق لتوازنه كمنافس قوي ودائم على جميع الألقاب المحلية والخارجية بالرغم من ظروف غياباته، مؤكداً أن «الزعيم بمن حضر».



*نقلاً عن الخليج الإماراتية