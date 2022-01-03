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من الناقل الجديد؟

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من الناقل الجديد؟

مقبل بن جديع
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انتصف موسمنا الرياضي وبقي على انطلاقة الموسم الجديد فقط سبعة أشهر، وحتى هذه اللحظة لا نعلم من هي القنوات التي ستفوز بنقل الدوري السعودي للموسم الجديد؟ وكيف سيكون النقل؟ ومن هي الشركة التي ستنتج الدوري؟ وكيف سيكون الإنتاج؟

هي اسئلة طرحت واجاباتها يفترض ان تعلن للناس كي يعرف الجميع الجهة الناقلة والآلية التي سيتم بموجبها النقل، وليستعد الجميع مبكراً للموسم الجديد بدلاً من الربكة التي يحدثها لهم الغموض الذي يتكرر كل موسم رياضي.

الموضوع بسيط جداً ولا يحتاج أكثر من طرح كراسة الشروط قبل نهاية شهر يناير الحالي، وان كان وقتاً متأخراً بعض الشيء الا انه سيكون كافي لأي شركة وقناة، لطلب الكراسة والدخول في المنافسة على انتاج ونقل الدوري السعودي للمحترفين.

لكن اذا تأخر الموضوع لشهر او شهرين اضافية فهذا خلل سيقودنا لشركة منتجة محددة وقناة محددة، لأنه من الصعب لأي جهة ان تخوض هذه المنافسة وتقدم منتج عالي الجودة في وقت وجيز قد لا يكفي لقراءة كراسة الشروط.

الدوري السعودي مثير وقوي وجذاب، واجزم انه يستحق ان يرتقي البث المباشر للمباريات لمستوى هذا الدوري، فهل نتدارك الوضع ونسارع الخطى للعمل على ان يتواكب النقل التلفزيوني مع الدوري السعودي المثير؟ اتمنى ذلك.

*نقلاً عن الرياض السعودية

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