الأبطال يكسبون في إكسبو

احتفلنا في إكسبو أمس بأبطال جدد لـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في دورتها الـ 11، التي تتزامن مع احتفالات الدولة بالعيد الخمسين، وفي مكان ومناسبة يتمنى كل رياضي أن يتواجد به، وينال هذه الجائزة التي تعد الأبرز عربياً.

تم إطلاق «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في عام 2009، ترجمة لرؤية القيادة لتطوير الرياضة من خلال رعاية وتكريم المبدعين في جميع مجالات العمل الرياضي، ولأن الجائزة مرتبطة باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يجمع صفات رجل الدولة الفذ، والرياضي البطل والمبدع فكراً وتطبيقاً، الداعم دوماً للإبداع، فقد اتخذت الجائزة «الإبداع» منطلقاً أساسياً لها من بين منطلقات سباق التميز، وتأتي هذه الجائزة لتسد ثغرة كبرى في الوطن العربي في كيفية تقدير المبدعين الرياضيين بما يليق بإبداعاتهم وتكريمهم، وحضهم نحو مزيد من العطاء والإنجاز، بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة في هذا القطاع، انطلاقاً من رؤية الجائزة «أن تكون دبي مركزاً عالمياً للإبداع والريادة والتميز الرياضي»، عبر رسالة «تحقيق رؤية شاملة أكثر عمقاً لدور الرياضة، وجعلها وسيلة تضيف للإبداع الإنساني»، فهي وسيلة لشحذ الهمم وتطوير ملكات الإبداع والابتكار لدى الأفراد والجماعات والمؤسسات الرياضية على الصعد المحلية والعربية والعالمية كافة، وهي وسيلة كذلك لدفع الأمة العربية إلى الريادة والتقدم بين الأمم في شتى مناحي الحياة.

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نبارك للفائزين، متمنين أن يكون الفوز بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، دافعاً لهم لتحقيق المزيد من النجاحات والمكاسب، والشكر لمجلس أمناء الجائزة، الذي يحتفل بمناسبه مهمة وفي مكان مهم على خريطة العالم، فأهلاً بالجميع في إكسبو الجميع، حيث احتفلنا بالأبطال.. والله من وراء القصد



*نقلاً عن البيان الإماراتية