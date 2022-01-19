رسالة لمن يهمه الأمر

قبل أسبوع تلقيت رسالة شكر من الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يشكر العبد لله على تسلمه كتاب «وطن من ذهب»، الذي يحكي مسيرة الكرة الإماراتية خلال قيام الدولة، ومقدراً جهودنا الإعلامية والمكانة التي وصلت إليها بلادنا من تطور وازدهار، هذه الكلمات تشعرك بالسعادة عندما ترى مثل هذه القيادات السياسية التي تعطي للإعلام أهمية وتقدر المجتهدين بالكلمة الطيبة التي تصل بسهولة للقلب، فلك الشكر الدكتور نايف الحجرف على هذه المبادرة الطيبة التي ليست غريبة عنكم، فأنت من مدرسة دولة الكويت الشقيقة التي عرفناها بمواقفها المشرفة في كل المجالات، وخصوصاً الإعلامية والرياضية، فقد كان لهم بصمات واضحة لا ننساها مع الإعلاميين والرياضيين بروح الأخوة والتعامل الراقي.. ورسالة الأمين العام لحظة لا تنسى للصحافي والكاتب، عندما يرى أن هناك أناساً تتابعه وتشكره، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فقد أسعدتني الرسالة ولولا بعض الظروف لكنت في عاصمة الخير الرياض لتقديم الإصدار الوثائقي، بعد أن أعلنت وزارة الرياضة السعودية قبل أيام عن بدء تطبيق توثيق البطولات من منطلق إيمانهم بأهمية هذا النهج المهم والبارز في مسيرة الرياضة عربياً.

رياضتنا بحاجة ماسة إلى التوثيق بصورته الحقيقية، التي تعتبرها بعض الدول واحدة من المرتكزات الأساسية لبدء عملها وللحفاظ على مكتسبات الأندية القاعدة الحقيقية للرياضة، بينما أنديتنا للأسف لا تفكر إطلاقاً بذلك لأنها مشغولة بالتعاقد مع اللاعب الأجنبي واللاعب المقيم والمدرب الخواجة وتنسى الأهم، فتضيع جهودنا ونخسر تاريخنا بسبب انشغال الأندية عن دورها الطليعي في تنشئة أجيال الوطن رياضياً، حيث باتت تفكر في النتائج فقط وفي كرة القدم لا غيرها، حيث تنسى بقية الألعاب «الشهيدة» التي دخلت في «غيبوبة»، فلم تعد لها كلمة، وكان الله في عون اتحادات هذه الألعاب التي تعاني الويل، ليس فقط مادياً بل من قلة عدد الفرق في مسابقاتها، حيث انهارت بعض الرياضات، وأصبحت تسير على البركة.. حان الوقت لدراسة الوضع قبل فوات الأوان!! والله من وراء القصد

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*نقلا عن البيان الإماراتية