التحكيم... خطوة للوراء!!

ماذا يحدث في دورينا من تكرار سقطات التحكيم دون وجود تحرك من لجنة الحكام أو من أعلى سلطة بالاتحاد البحريني لكرة القدم لوقف مثل تلك الأخطاء، من يتابع دورينا يتأكد له بأن التحكيم يسير من سيئ إلى أسوأ، في ظل الأخطاء المتكررة للحكام في المباريات، ما ترتب عليه حرمان بعض الفرق من نقاط كثيرة تستحقها وقد تكون لها تأثيرها الكبير على جدول ترتيب الفرق، ولكن بودنا أن نسأل ونتساءل: ماذا بعد؟ وكيف تحل هذه المشكلة الموسمية التي تقضي على كل الجهود الكبيرة التي تبذل من جميع الأندية في سبيل الوصول إلى منصات التتويج.

ننسى اليوم وينسى الجميع ما حدث أمس وتعود الأمور كما كانت عليه في السابق، ثم نعود مرة ثانية وترتكب أخطاء جديدة، وهكذا يتواصل المسلسل موسم بعد موسم، ويظل التساؤل ما مصير المنافسات والمسابقات المحلية؟ وهل ستظل الفرق تتجرع الأخطاء المتكررة نفسها؟ وهل ستظل مسابقاتنا رهينة تلك الأخطاء الكارثية والتي ستكون العامل الرئيسي في فقدان الحكام الثقة بأنفسهم قبل أن تفقد الأندية الثقة فيهم؟ الاتحاد البحريني لكرة القدم عليه مسؤولية كبيرة في إيجاد الحلول لتلك المعضلة التحكيمية أما من خلال عودة الحكم الخليجي أو الاستعانة بالحكم الأجنبي أو الاستعانة بتقنية VAR.

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إن لجنة الحكام عليها المسؤولية الكاملة لتراجع مستوى التحكيم في منافساتنا الكروية في الفترة الأخيرة وكثرة الاحتجاجات من عدة أندية تضررت من سوء التحكيم، وهناك بعض الأندية تضررت من التحكيم ولكنها وجدت عدم الجدوى من وراء تقديم الاحتجاج، لا شك أن نجاح منظومة التحكيم الكروي هو الضمانة الأولى لنجاح دورينا ومسابقاتنا الكروية، وبدون أن يكون التحكيم سليمًا، لا يمكن أن تتقدم منافساتنا خطوة للأمام.



*نقلاً عن الأيام البحرينية