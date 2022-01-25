بداية جديدة

يستأنف منتخبنا الوطني لكرة القدم مشواره في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلي نهائيات كأس العالم 2022، عندما يواجه المنتخب السوري ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى، يوم الخميس المقبل، وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة خلف كل من إيران وكوريا الجنوبية، وتمثل مواجهة سوريا المقبلة خطوة مهمة لمنتخبنا الوطني للحفاظ على حظوظه قائمة، قبل التوجه للعاصمة الإيرانية ومواجهة متصدر المجموعة في الجولة الثامنة، وسيسجل «الأبيض» ظهوره الأول في مواجهة سوريا القادمة على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وهو ذات الملعب الذي خاض عليه المنتخب التصفيات التمهيدية ضمن المجموعة السابعة والتي تأهل من خلالها للدور الثاني من التصفيات.

وكان المنتخب قد بدأ مشواره في التصفيات باستاد الوصل بمواجهة لبنان وإيران والعراق، ولكنه لم ينجح في حصد النقاط الثلاث بتعادله مع لبنان والعراق وخسارته بهدف أمام إيران، وتمثل النقلة لاستاد آل مكتوم أملاً في أن تكون بداية الانطلاقة الحقيقية للأبيض تقربه أكثر من مشاهدة أضواء المونديال، مع خالص الأمنيات بالتوفيق وتحقيق الفوز والحفاظ على موقعنا في المجموعة وبعدها سيكون لكل حادث حديث.

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في الدوري الإنجليزي أوقف ساوثهامبتون سلسلة انتصارات مانشستر سيتي عند 12 انتصاراً متتالياً، وكان الفريق السماوي يسعى لمواصلة أرقامه القياسية لعدد حالات الفوز، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون في المرحلة 23، ليتقلص فارق النقاط بين مان سيتي المتصدر برصيد 57 وليفربول صاحب مركز الوصافة برصيد 48 نقطة ليصبح الفارق 9 نقاط وله مباراة مؤجلة، وواصل تشيلسي مطاردة القمة بفوزه على توتنهام رافعاً رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، ليبقى الوضع في صراع القمة على الدوري الإنجليزي دون أي تغير في قبضة الفريق السماوي.

وشاءت الظروف أن يتكرر ذات المشهد في الدوري الإسباني عندما سقط ريال مدريد متصدر الليجا، في فخ التعادل أمام إلتشي، في مؤشر يؤكد أن مرحلة الشتاء ستشهد تقلبات مثيرة في صراع القمة في الدوريات الكبرى.

آخر الكلام

الإثارة التي يشهدها دوري الدرجة الأولى لكرة القدم والصراع المثير هناك على القمة بين دبا الفجيرة والعربي القيواني، أشعل المنافسة في دوري المظاليم الذي أصبح لافتاً ومتابعاً جماهيرياً وإعلامياً.

*نقلا عن الخليج الإماراتية