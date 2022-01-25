لا نتركه وحده

ليس مهماً من يغيب عن قائمة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الذي يستعد لمباراة سوريا بعد غد، ضمن الجولة السابعة لمنافسات المجموعة الأولى الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022.

فالأبيض يواصل التحضيرات بروح معنوية عالية، وهذا ما يدعونا للتفاؤل وهو ما تريده الجماهير أن يواصل لاعبونا التحضيرات بمنتهى الجدية وأن يؤدوا المباراة بكل قوة، مستشعرين أهمية اللقاء.

مادة اعلانية

نطمئن جداً ونحن نتابع عبر وسائل الإعلام المختلفة التحضيرات الجادة التي يخوضها لاعبو الأبيض، مع الاهتمام بتصحيح السلبيات التي ظهرت في الفترة الماضية، مع تركيز الجهاز الفني على دراسة المنافسين، سواء المنتخب السوري أو إيران الذي يواجهنا في «الجولة الثامنة» أول فبراير المقبل.

أثق أن لاعبي المنتخب يريدون مصالحة الجماهير، والتقدم بقوة في التصفيات المؤهلة للمونديال، وصولاً إلى التأهل إلى الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم، ويحتاج منتخبنا أولاً الفوز على شقيقه السوري الطامح هو الآخر إلى تعديل مساره حيث يقف في نهاية ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، وهو منتخب قوي لا يعكس ترتيبه مدى قوته، لذا على الجهاز الفني للأبيض التأكد من الدفع بأقوى تشكيلة وباللاعب الجاهز لمثل هذه المواجهات لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه جميعاً.

ثقتنا كبيرة في نجوم الأبيض فهم جديرون بهذه الثقة، ويجب أن ندعمهم بقوة، وأطالب بأن نقف جميعاً خلف الأبيض كل في تخصصه ولا نتركه لحظة واحدة وحده، لأننا في مرحلة مصيرية من التصفيات فالدولة قدمت الكثير من أجل الكرة الإماراتية وحان الوقت لكي نجني ثمار هذا الدعم الكبير، ورغم كل النتائج الأخيرة يجب أن نضع أيدينا جميعاً بيد المنتخب من أجل تحقيق هدف واحد هو التأهل إلى المونديال.. والله من وراء القصد.



*نقلاً عن البيان الإماراتية