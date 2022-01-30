المنقذ العويس..!

من بين ثنايا التعب ورجفة حرارة الانفلونزا، كنت أقاوم من أجل أن أرى المنتخب..!



محمد نبض القلب في الغرفة المجاورة يصارع الكورونا، والمنتخب في بعض الحالات علاج..!



لم يقنعني المنتخب، لكنه أفرحني بنقاط قربت المسافة لكأس عالم تذاكره هذه المرة غير مكلفة.



محمد العويس كما جرت العادة أنقذ المنتخب من فرصة التعادل في الوقت القاتل، فقلت ما تنثرونه اليوم كتبناه أمس فهل لأحرفكم ذاكرة..؟



عراك الأندية هذه المرة دخل مرحلة لن يفض اشتباكها إلا قوة اللوائح.



كيف سيتم حل قضية محمد كنو؟ وماذا لدى لجنة الكفاءة المالية من رد على محامي الخراع..؟



عندما يكون القانون هو الحل فيجب أن نحترم سيادته إلى أن يظهر العكس.



ماذا بقي من الأهلي يا من تتاجرون بالأهلي..؟



سؤال وجدته بين علامات استفهام وعلامات تعجب ونقاط تعب أضعها بلا تفاصيل بين من يعنيهم الأهلي، وأنتظر الإجابة من كبير ما زال له في القلب موضع.



يقول الصديق صالح الشادي في إحدى ومضاته:



‏كل شيءٍّ، ‏يُمكننا أن نَتعلّمه..



‏إلّا الرُّقي في التّعامل!



‏لأنّه جينٌ متأصِّلٌ في الذّات،



‏قَدْ يُوَرّث،



‏لكنّه لا يُعلَّم أبدًا!



ماذا بقي في ذاكرتك يا صالح عن جدة وسمرنا وحواراتنا..؟ّ!



يا أنت أخبرني من أنت..؟ تساؤل يطرحه محمد عبدة بصوته العذب وأجد فيه من الشجن ما يجعلني أردد معه:



‏من أي وادي العطر



‏من أي شمس النور



‏ولا الشجن من أي شارع..؟



مررت متذوقاً وقارئاً على كثير من التجارب الشعرية، لكنني لم أرَ مثل شعر البدر الذي كبرت به كثير من المدارس الشعرية، لكن هناك فرق بين الصورة والأصل..!



البدر هو أصل الشعر وصورته، بل هو مهندس الكلمة الباذخة.



«يا عذبة التجريح.. شفتك في عرس الريح» صورة شعرية حداثية كتبها البدر قبل أن يقول الثبيتي (سيحاسب الله الذي يفتيك في تاريخ ميلاد القصيدة وهو لم يقرأ)!



أخيراً يقول ‏باولو كويلو: «الجهل يقاس بمقدار الشتائم التي يستخدمها الشخص عندما لا تكون لديه أي حجج للدفاع عن نفسه».



ومضة:



والله أنك شف بالي ولي صوبك ميول



‏بس يمنعني الحيا وأتحاشى السالفة!

*نقلاً عن عكاظ السعودية