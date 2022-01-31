مونديال الثأر!

تنطلق يوم الخميس المقبل النسخة الثامنة عشرة لمونديال الأندية، وهي البطولة التي تحط الرحال في العاصمة أبوظبي للمرة الخامسة، وتحمل البطولة شعار «عاد لينتقم»، حيث يسعى الأهلي المصري بطل أفريقيا للثأر من مونتيري المكسيكي «بطل الكونكاكاف» الذي سبق أن هزم الأهلي مرتين، الأولى في «نسخة 2012» باليابان، عندما فاز مونتيري 2-صفر، والثانية في «نسخة 2013» عندما فاز مونتيري 5-1 في مراكش.

وستكون مواجهة يوم السبت المقبل باستاد محمد بن زايد مناسبة سانحة للأهلي وجماهيره الغفيرة لرد الاعتبار، وتجاوز عقبة مونتيري، وصولاً إلى نصف النهائي.

أما تشيلسي بطل أوروبا فيأتي إلى أبوظبي بطموح تعويض ما فاته في «نسخة 2012»، عندما خسر اللقب أمام كورينثيانز البرازيلي الذي تفوق بهدف للاشيء في المباراة النهائية باستاد يوكوهاما، ويأمل مدربه توماس توخيل، الحائز على لقب أفضل مدرب في العالم، أن يسير على درب مواطنيه يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي فاز بلقب البطولة، في محاولته الأولى، وكذلك هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ الذي عانق اللقب في أول ظهور له بأجواء المونديال.

ومن حق بالميراس البرازيلي الذي يمثل أميركا الجنوبية للمرة الثانية على التوالي، أن يحلم برد الاعتبار أمام الأهلي لو تقابل الفريقان في نصف النهائي، بعد أن هزمه الأهلي في النسخة الأخيرة بركلات الترجيح، وانتزع منه المركز الثالث.

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بمشاركة ثلاثة فرق عربية، الجزيرة ممثل الكرة الإماراتية، والهلال السعودي بطل آسيا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، تضمن البطولة زخماً جماهيرياً غير مسبوق، أملاً في وصول أحد أضلاع المثلث العربي للمباراة النهائية للمرة الثالثة، بعد إنجاز الرجاء المغربي عام 2013، والعين عام 2018.

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ظهور الأهلي المصري في أجواء البطولة، يعني أن «النسر الأحمر» لعب في كل المدن التي استضافت البطولة، في اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

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بعيداً عن مونديال الأندية، نجح منتخب الإمارات في استثمار فوزه على لبنان على أرضه وبين جماهيره، بالفوز على الشقيق السوري، وعزز فوزه بالمركز الثالث، في المجموعة التي يتصدرها إيران، وبات أول منتخب آسيوي يضمن مقعداً في «مونديال الدوحة»، بينما خسر المنتخب السوري كل فرص الفوز بالمركز الثالث، وتضاءلت فرص العراق ولبنان.

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بـ «الكورونا» قهرت تونس منتخب نيجيريا، أقوى منتخب في بطولة أفريقيا، ومن دون «كورونا» سقط «نسور قرطاج» أمام «خيول بوركينا» وودعوا البطولة!



*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية

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