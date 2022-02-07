تكريم المحاربين

قد يكون لدى البعض شيء من الاستغراب لعنوان عمودي المتواضع هذا، ولكن العنوان ليس نتيجة مباراة ما أو خطة التشكيل الدفاعي في لعبة كرة اليد، وأنما هي قناعة قد تصل بالقارئ بأن «تكريم... 6-صفر» هو ما ينطبق على حالنا الرياضي فيما يخص تطبيق معايير الثواب والتكريم لمنتخباتنا الوطنية والتي تحقق إنجازات ومكتسبات للبحرين، منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد بعد تحقيقه وصافة البطولة الآسيوية العشرين للرجال والتي اختتمت مؤخرا بمدينة الدمام بمملكة العربية السعودية وتأهله لنهائيات كأس العالم لكرة اليد وللمرة السادسة في تاريخ كرة اليد البحرينية، تأهل ترك لنا علامة استفهام عن كيف وحجم تكريم أفراد هذا المنتخب والذي يليق بتأهله المونديالي السادس وانجازاته الوطنية المتواصلة؟

أن الوصول والمشاركة بمونديال كرة اليد يعتبر حلم وانجاز ومكسب لأي دولة، فتاريخ مشاركة المنتخبات العربية يؤكد على تواجد مملكتنا الغالية البحرين ضمن المنتخبات العربية التي كان لها الشرف بالتأهل لمونديال كرة اليد وهي منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب وقطر والكويت والسعودية، لا ننسى بأن إنجاز المحاربين يحسب في المقام الأول لمجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد والجهازين الفني والإداري وأبطالنا المحاربين الذين أكدوا للجميع جدارتهم بالتأهل السادس للمونديال.

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دائمًا ما تحرص قيادتنا الرشيدة في مملكتنا الغالية على استقبال أبنائها الأبطال وتكريمهم التكريم اللائق الذي يتناسب مع ما تحقق من انجاز عالمي، فكلنا أمل وثقة في سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذين عودونا على مبادراتهم المتميزة في تبني تكريم منتخبنا الوطني لكرة اليد وهو أمر ليس بغريب على سموهما الكرام، فإننا نتمنى أن يتم التكريم بحجم التكريم الذي حظي به منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم حينما أحرز بطولة كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه وبعد مرور ما يقارب 49 عامًا، بالرغم أن المنتخب فشل في عدة مرات من تحقيق الحلم المونديالي والذي دائمًا ما نحلم به بالتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

القطاع الخاص متمثلاً في الشركات التجارية والمؤسسات المصرفية والبنوك الاستثمارية وأصحاب المال والأعمال، عليها أن تبدي دعمها ومسؤوليتها المجتمعية الوطنية في المساهمة في تكريم أفراد منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد، وأن تكون أكثر حرصًا على الارتقاء بالحركة الرياضية والشبابية في مملكتنا من خلال هذا التكريم، أما حان الوقت أن نكرم من أخذ على عاتقه رفع علم مملكة البحرين عاليا في سماء كرة اليد العالمية... وللمرة السادسة.



*نقلاً عن الأيام البحرينية