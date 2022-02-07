(كم) الرعايات و(كيف) إداراتها

بناءً على اجتماع مجلس رابطة دوري المحترفين، سيتم رفع عدد الرعايات على ملابس أندية الدوري السعودي للمحترفين من سبعة رعاة إلى تسعة رعاة، والتغيير أو التعديل أو لنقل التطوير في اللائحة التجارية للرابطة لم يستقر منذ سنوات بحثاً عن الأفضل للأندية التي يعاني أغلبها تسويقياً.

وهنا لست بصدد مناقشة الموضوع من ناحية (مؤيد) أو (غير مؤيد) للقرار، لكنني سأتطرق للموضوع من الناحية العملية المفيدة للأندية.

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فالقرار يتضح منه أن الأندية تبحث عن الجوهر وليس المظهر، بمعنى أنها لا تهتم بشكل القمصان بقدر اهتمامها بكم سيدر عليها من الأموال، لذا وبحكم أن الشكليات ممكن تأجيلها سنتين أو ثلاث سنوات إضافية حتى يستقر سوق الرعايات في الأندية ويكون على أرض صلبة واضحة المعالم، فإنني أتمنى من الرابطة ومن الأندية أن تكون مرنة وحازمة.

أن تكون مرنة فيما يخص مقاسات الشعارات وألوانها خصوصاً أن اللائحة مرنة من موسم لآخر، وأن تكون حازمة فيما يخص إعطاء الرعاة حقوقهم كاملة، ووضع حد أدوني لأسعار الرعايات، بشرط أن يضعها خبراء في السوق وفي المجال.

كما آمل وأتطلع أن يتم تصحيح الأخطاء التي حصلت هذا الموسم والتي أثرت في سوق الرعايات، وهنا أتحدث عن أسعار الإعلانات الإلكترونية التي تم تحديدها بسبب غير منطقي وغير احترافي، ما أضر كثير من الأندية وأثر سلبياً على نزول أسعار الرعايات، وهو الضرر الذي سبق وأن حذرت منه وما زلت أحذر.

أختم بأن سوقنا الرياضي جاذب وكرتنا مثيرة، فقط نحتاج أن نقيم أنفسنا بشكل صحيح، وأن نعمل بشكل احترافي بحيث تقدم فيه المصلحة العامة على كل شيء، عندها أراهن على سوقنا الرياضي سيصبح سوقا رياضيا عالميا.



*نقلاً عن الرياض السعودية