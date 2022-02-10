قصور التسويق

في صباحات اليوم الجميل سوف ادع نفسي تفضفض في أشياء كثيرة تخدش كرة القدم السعودية، كرة القدم السعودية خاصة والرياضة السعودية عامة تعيش فترات جمود تسويقي أو بمعنى أصح ضياع تسويقي كبير من نشأتها وهي لم تجد لها طريقاً في الإبداع التسويقي.

- عندما نرى منافسات كأس السوبر الإسباني أو الفعاليات الرياضية الأخرى التي تقام في المملكة العربية السعودية ولم يتم تسويقها بشكل جيد وخصوصا فيما يتعلق بتسويق السعودية والرياضة السعودية والإنجازات السعودية في محافل يراها الملايين فأنا أمام قصور تسويقي لا يوازي ما تم دفعه لاستضافة الفعاليات.

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- عندما أرى سبب أقل ما يقال عنه إنه تافه يتسبب في عدم الحضور الجماهيري لمباراة الاتحاد والنصر وهي من أهم المباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان وهي من عناصر الجذب والتسويق لكرتنا السعودية فإننا أمام عقليات غريبة تدير عملية القصور التسويقي الكبير.

- عندما أرى رابطة دوري المحترفين فارغة تسويقيا ليس لها أي دور فعال وواضح يبين عملها مع الجماهير والأندية والشركات والشراكات التي تهم دوري محمد بن سلمان أو الدوريات الأخرى فإننا أمام قصور تسويقي أيضا كبير لا يوازي ما يتم صرفه على الرابطة.

- عندما أرى ممثل الكرة السعودية في محفل عالمي وأكثر الجهات الرسمية لا تدعم ولا تتفاعل مع نادي الهلال ولا تسوق للكرة السعودية من خلال ممثلها فإننا أمام قصور تسويقي كبير.

- عندما نرى لاعبين كباراً في الأندية السعودية تم استقطابهم بملايين الدولارات تبدع وتنثر إبداعها في الملاعب السعودية ولا استغل هذه الإبداعات في تسويق الكرة السعودية فأنا أمام قصور تسويقي كبير.

هل تعلم الرياضة السعودية ومسيرو الرياضة السعودية أن بعض الدول تربط الرياضة والسياحة والنقل في منظومة واحدة تدعم أي نشاط رياضي تقوم به الدولة لتكون البرامج متناسقة لخدمة السائح الرياضي أو الجماهير الرياضية هذا إذا ما أضفنا لها الترفيه الذي يوازي عدد حضوره في السعودية أكثر من عشرة ملايين زائر.

لا بد لمسيري الرياضة أن يركزوا جيدا في عملية الاستثمار في صناعة الرياضة السعودية والعمل على بنائها كمنظومة متكاملة تعمل بتناسق يجعل السحر التسويقي شعارها.

الجماهير وهم العنصر واللاعب الأساسي في عملية صناعة الرياضة متعطشة لقفزة رياضية تنهض بالرياضة السعودية لتكون علامة تجارية في عالم الكرة العالمية.

أخيرا صناعة الرياضة جزئيات جميلة والتسويق أحدها واللعب عليها بإبداع يساعد على نهوض الرياضة السعودية وجعل وهجها واضحاً.

*نقلا عن الجزيرة السعودية