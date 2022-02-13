الأهداف المطلوبة من يوم الفيفا والتصفيات الآسيوية

بعد الخروج المبكر من تصفيات كأس العالم 2022 وبطولة كأس العرب التي أقيمت قبل أشهر قليلة في قطر، يعمل القائمون في الاتحاد البحريني لكرة القدم برفقة مدرب منتخبنا البرتغالي هيليو سوزا والجهاز المعاون له على تحسين التصنيف الدولي للأحمر البحريني من خلال تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات الودية والرسمية خلال الفترة المقبلة.



وفي التوقف الدولي الأخير استفاد منتخبنا من "يوم الفيفا" بتحقيقه انتصارين مهمين على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، والكونغو الديمقراطية بهدف يتيم، حيث ساهم ذلك في صعود منتخبنا مركزين ليحتل المركز الـ89 في التصنيف، كما سيخوض الأحمر مباراتين وديتين دوليتين خلال يوم الفيفا المقبل في شهر مارس القادم أمام كل من الهند وبيلاروسيا، وبكل تأكيد نسعى جاهدين للفوز بهما من أجل التقدم أكثر وأكثر في التصنيف الدولي.



كما أن منتخبنا سيخوض غمار تصفيات كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الأراضي الصينية والتي تحمل لنا ذكريات لا تنسى عندما استضافت آخر نسخة في 2004 ويومها احتل منتخبنا المركز الرابع في إنجاز تاريخي للكرة البحرينية، حيث سيقع منتخبنا في مجموعة سهلة نسبياً في التصفيات ويجب عدم التهاون في أي مباراة والتأهل بعلامة كاملة من النقاط من أجل مواصلة تحقيق الهدف المطلوب وهو الصعود في تصنيف الفيفا والذي سيجنبنا الوقوع في مجموعات قوية في الاستحقاقات القادمة وأهمها البطولة القارية، فسبق أن تحدثت أن تصنيفنا في الفترة الأخيرة سبب في وقوعنا بمجموعات صعبة ونارية سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس العرب وغيرها من البطولات، حيث نأمل تصحيح وضع المنتخب في التصنيف، وهذا سيصب كثيراً في مصلحة المنتخب خلال مشاركاته القادمة.



مسج إعلامي



تأهل مستحق وجدير لكل من الرفاع الشرقي والخالدية لنهائي كأس جلالة الملك حفظه الله ورعاه، فالأول تمكن من الثأر والفوز على الرفاع حامل اللقب بهدفين نظيفين ليطرق أبواب الكأس الرابعة في تاريخه، والثاني تغلب على النجمة بنفس النتيجة ليواصل حلم الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه من ثاني مشاركة له في البطولة ودخول التاريخ من الباب الكبير.

*نقلاً عن الوطن البحرينية