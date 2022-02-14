نال مونديال الأندية «أبوظبي 2021» درجة الامتياز، وأبهرت عاصمة السلام والتسامح العالم وهي تقدم «كعادتها» نسخة متميزة، بعد أن باتت على موعد دائم مع النجاح، حيث تحدت كل الظروف، لا سيما ظروف الجائحة التي فرضت على الكثيرين الإحجام عن تنظيم البطولات، ولكن عاصمة الخير والجمال، أبت إلا أن تثبت دائماً أنها على مستوى الحدث، وما تنظيمها للعديد من البطولات العالمية، في مختلف الألعاب، خير دليل على قدرة أبناء الإمارات على تقديم ما يبهر الجميع.

ونجحت المهمة، واستطاع تشيلسي أن يعتلي قمة البطولة للمرة الأولى، وأن يرد اعتباره أمام بطل أميركا الجنوبية، بعد عشر سنوات من الانتظار.

ونجحت المهمة، وثأر الأهلي المصري بطل أفريقيا من مونتيري بطل الكونكاكاف الذي سبق أن هزم الأهلي مرتين، ولكن الأهلي رد اعتباره وهزم مونتيري، وتأهل إلى نصف النهائي، ولم يكتف الأهلي بذلك، بل احتفظ بالميدالية البرونزية، وألحق بشقيقه الهلال السعودي بطل آسيا هزيمة ثقيلة قوامها أربعة أهداف كاملة، مما منحه لقب بطل نصف العالم.

ونجحت المهمة، ورد بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية اعتباره أمام الأهلي المصري، بعد أن حرمه الأهلي من الميدالية البرونزية في النسخة الماضية، مما يؤكد صدق ما ذهبنا إليه قبل انطلاق البطولة، عندما أطلقنا على هذه النسخة لقب «مونديال الثأر».

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خلال 13 شهراً فقط، حقق الألماني توماس توخيل أروع إنجازات في تاريخه، إذ نال مع تشيلسي لقب «الشامبيونزليج» و«السوبر الأوروبي»، وأخيراً مونديال الأندية، فاستحق عن جدارة لقب أحسن مدرب في العالم في اختيارات جائزة «ذا بيست» .

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لم يكن إدوارد ميندي يحلم بأن يحقق خلال أيام معدودة كل ذلك النجاح، الفوز بلقب بطولة الأمم الأفريقية مع السنغال للمرة الأولى، ونيل لقب أحسن حارس في القارة، وبعدها فاز بلقب مونديال الأندية، بعد شهور من الفوز بدوري الأبطال والسوبر الأوروبي، واكتملت مشاهد النجاح بالفوز بلقب أحسن حارس في العالم وفق جائزة «ذا بيست».

وبالتأكيد كان جورجينهو الإيطالي نجم تشيلسي محظوظاً بفوزه مع الفريق بثلاثية دوري الأبطال والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية، كما نال مع منتخب إيطاليا لقب بطولة الأمم الأوروبية، وبرغم ذلك لم ينل لقب أحسن لاعب في العالم!

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إلى اللقاء في نسخة جديدة أكثر عدلاً وإنصافاً، بعيداً عن الانحياز لقارتي أوروبا وأميركا الجنوبية، على حساب بقية قارات العالم.



*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية

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