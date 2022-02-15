ليلة استثنائية عاشتها جماهير وعشاق كرة القدم في العالم في نهائي النسخة الثامنة عشرة لكأس العالم للأندية 2021، التي احتضنتها دولة الإمارات في عاصمتها أبوظبي للمرة الخامسة في تاريخ البطولة العالمية، بمشاركة أبطال قارات العالم الذين تواجدوا على أرض الإمارات، التي كانت حاضرة تحت أنظار الجماهير في مختلف بقاع العالم.

وشهدت الليلة الاستثنائية تأكيد هيمنة القارة العجوز على البطولة، بفوز تاريخي لتشيلسي الإنجليزي الذي انتزع لقب البطولة لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه على بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية بهدفين لهدف، بعد مباراة مثيرة حاول وقاتل فيها بطل أمريكا الجنوبية، وكان قريباً من إنهاء العقدة الأوروبية وهيمنتها على مونديال الأندية، ونجح في العودة للمباراة وتمديدها إلى الأوقات الإضافية، إلا أن الدقائق الأخيرة كان لها رأي آخر، عندما احتسب حكم المباراة ضربة جزاء كانت كفيلة بأن تحرم الجماهير البرازيلية من رقصة السامبا، فيما طار تشيلسي بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه، وشهدت كأس العالم للأندية 2021 نجاحاً مبهراً وسجلت أرقاماً قياسية من حيث الإثارة والتنظيم والأهداف المسجلة والحضور الجماهيري، الذي تخطى 100 ألف متفرج لمباريات البطولة، ما يجعل من النسخة المونديالية الخامسة على أرض الإمارات استثنائية بل فارقة في تاريخ البطولة العالمية.

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في مفاجأة من العيار الثقيل تعرض بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني وحامل اللقب لسقوط تاريخي أمام بوخوم بأربعة أهداف مقابل هدفين في المرحلة الثانية والعشرين، ليثأر بوخوم من خسارته بسباعية في الدور الأول بعد أداء يكاد يكون هو الأسوأ للنادي البافاري منذ عام 1975، عندما سقط أمام فرانكفورت بسداسية تاريخية، ولم يسبق لبطل الدوري 31 مرة أن تلقى هذا الكم من الأهداف أمام وافد جديد، وألقت الخسارة القاسية لحامل اللقب في هذا التوقيت بظلالها على الفريق الذي تنتظره مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، وفتحت الخسارة الأبواب أمام مطارده المباشر دورتموند لتقليص الفارق إلى 6 نقاط مع نهاية الجولة 22 للبوندسليجا.

آخر الكلام

في الوقت الذي يواصل فيه متصدر الدوري ريال مدريد نزيف النقاط بالتعادل سلبياً أمام فياريال، ليتقلص الفارق إلى 4 نقاط مع أشبيلية ثاني الترتيب، وفي الوقت الذي تتأرجح فيه صدارة الكالتشيو من جولة لأخرى، واصل مانشستر سيتي التحليق وحيداً في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن ليفربول الثاني، وكأن الفريق السماوي حالة استثنائية في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى.

*نقلا عن الخليج الإماراتية