في جميع الدوريات العالمية المشهورة تعتبر الرابطة الخاصة بالدوري هي المحرك الأساسي للدوري بجميع أدواته مع أندية الدوري، بحيث يحققون النجاحات التنظيمية والإدارية والنجاحات التجارية والشراكات وعمل الرعايات والبرامج التي تضفي على الدوري الجمالية التي تحقق معايير الإبداع.

رابطة دوري المحترفين والرابطات الأخرى للدوريات الأولى والثانية يعملون بمبدأ (نبي رعاة أو راعي)، نعم تمكنوا من التعامل مع الرعاة القادمين إليهم بطريقة سهلة بحكم قوة الدوري واهتمام القيادة به من خلال سن القرارات التي تخدم نجاح الدوري، ولكن لم يعملوا لجلب رعاة.

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جاهز، يلو، مصرف الإنماء..... رعاة للرابطة.. ماذا بعد ذلك؟ هل الحقوق استخدام الملعب بنشاطات للراعي وحقوق الظهور في الشاشات فقط؟

مع الأسف الرابطة لا تبدع في جلب الرعاة ولا عمل شراكات معهم توازي رعايتهم ما تريده هو فقط مبلغ الرعاية مع رعاة يأتون إليهم نعم يأتون إليهم!!.

البرامج والتواصل مع الأندية والجماهير معدومة لا تكاد تعمل معهم إلا وفق الإطار القانوني فقط بأقل المستويات كتمرير قانون أو قرار أو اجتماع أو جدولة مباراة، هذا هو دورهم المشاهد من الجميع ولا شيء غير ذلك.

في الدوريات العالمية تتعاون الرابطة للبحث عن الرعايات من خلال دفع عدد من الشركات المستهدفة لرعاية الدوري، وعمل البرامج معهم كلٌّ فيما يخصه لنجاح الدوري وأيضاً مع الأندية في البحث معهم عن الرعاة وعمل التواصل الجماهيري لنجاح الرعاية معهم.

هناك الكثير من الأدوات والعناصر المهملة من الرابطة والتي تعطي قيمة مضافة لرعاية الدوريات السعودية، ولكن ما نراه من الرابطة هو سددوا وقاربوا العمل بأقل مجهود من غير إبداع ولا إمتاع للأندية والجماهير.

عندما تنظر إلى الدوري الانجليزي وعملية إبداع رابطة دوري المحترفين به، وعندما ترى رابطة كرة القدم الأمريكية ورابطة كرة السلة الأمريكية ورابطة الدوري الاسباني تعرف أننا في عالم جميل من الإبداع في عملية الرعايات وعملية يوم المباراة وعملية الإبداع اثناء المباراة أو في الاستراحات، وعمليات الإبداع الرقمية مع الجيل الجديد وعلمية الإبداع في التطبيقات التي تثري هذه الدوريات، نجد أنفسنا في السعودية أننا في المربع الأول الخامل الساكن.

أخيرا الرابطة تحتاج إلى عقول متجددة نيرة تفهم هذا النوع من العمل الرياضي التجاري لتبدع به وتنطلق به إلى العالم الجميل في كرة لقدم التي تستمع به الجماهير كما الدوريات العالمية الممتعة.

*نقلا عن الجزيرة السعودية