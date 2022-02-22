ريادة عالمية

أصبحت دولة الإمارات من خلال ما تقدمه للعالم، موطن الرياضة العالمية، ومحطة رئيسية تتوقف عندها أكبر البطولات الدولية، ويتنافس أشهر نجوم الرياضة من مختلف أقطار العالم للتواجد على أرضها، وبعد النجاح الباهر الذي قدمته الإمارات في تنظيم كأس العالم للأندية 2021، وما هي إلا ساعات قليلة فإذا بالأحداث تتسارع في مناطق ومدن العاصمة أبوظبي، التي شهدت انطلاقة الحدث الرياضي الأهم والأكبر في الشرق الأوسط، المتمثل في طواف الإمارات الدولي 2022، السباق الوحيد الذي يأتي ضمن أجندة الاتحاد الدولي في منطقة الشرق الأوسط.

والنسخة الرابعة المحدثة لطواف الإمارات الدولي للدراجات المعتمدة دولياً ضمن الطوافات العالمية الرسمية للمحترفين، تأتي في هذا العام لتؤكد الريادة الإماراتية في تنظيم الفعاليات الدولية في مثل هذا التوقيت الاستثنائي، ونجحت الإمارات التي تكون في مقدمة دول العالم وأكثرها تسارعاً في العودة للحياة الطبيعية، وتواجد أكثر من 190 دولة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وتنظيم فعاليات بحجم كأس العالم للأندية، وطواف الإمارات، وقبلها سباق الفورمولا للسيارات، جميع تلك المظاهر تأكيد على الريادة الإماراتية التي جعلت من دولة الإمارات محطة استثنائية لأهم وأكبر الفعاليات في العالم، وهو انعكاس لحجم الاهتمام والدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمختلف قطاعات المجتمع في الدولة.

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واختيار مراحل طواف الإمارات الدولي في نسختها الرابعة، جاء ليؤكد حجم الاستفادة التي خرج بها التنظيم الإماراتي من تنظيم الطواف في السنوات الماضية، فاختيار المواقع هذه المرة جاء دقيقاً للغاية، وساهم خط سير الطواف الذي لم يترك زاوية من زوايا الوطن، إلا ومر عليها أو توقف أمامها، في مضاعفة لحجم النجاح من خلال تقديم صورة واقعية لما تملكه الإمارات من إرث تاريخي متأصل، وحضارة جعلت منها موقعاً هاماً، ومحطة استثنائية يصعب إيجاد مثيل لها، إقليمياً ودولياً، ولأن الأحداث الرياضية من هذا النوع لا تتوقف عند المحصلة الرياضية، فإن مردودها لن يتوقف عند المكاسب الفنية فقط، وستشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والترويجية والسياحية في الدولة.

آخر الكلام

تفوّق باريس سان جيرمان على ريال مدريد في قمة مواجهات دوري أبطال أوروبا، ولكنه سجل سقوطاً مفاجئاً محلياً، فيما حقق الفريق الملكي فوزاً مهماً في «الليجا» ليواصل انفراده بالصدارة، محصلة تؤكد احترافية التعامل مع البطولات، والفصل بينها وعدم التأثر بالنتائج.

*نقلا عن الخليج الإمارتية