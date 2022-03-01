مع الأهلي للآخر

يواجهني يومياً سيل من الاتهامات التي تتخذ من المجهول وسيلة للوصول إلى المعلوم. هنا أتحدث عن حقيقة لم أستغربها كونها تكررت معي كثير على مدار ارتباطي بالأهلي في كل المراحل وآخرها مع الأمير منصور بن مشعل وقبلها مع..، ومع..، ومع... ولا أود أن أكون نرجسيا وأقول: هذا أنا فمن أنتم؟

• الأستاذ ماجد النفيعي ليس منزهاً عن النقد، وليس أيضاً في منأى عنه، وعليه كنت أول من انتقد وأوضحت نقاطا مهمة حول عمله يجب أن تعالج وما زلت وسأظل ناصحا أمينا كما كنت مع غيره وهذا أمر طبيعي جداً، لكن غير الطبيعي أن أرضى لنفسي أن أكون جزءا من حملة ممنهجة تستهدف النفيعي وتضر بالأهلي.



• موسى وهاسي وبامعوضة.. ثلاثي لم ياتوا للأهلي من خلال جمعية أو تزكية من أحد بقدر ما حضروا وفق اختيار الرئيس لهم ومباركة أعضاء مجلس الإدارة، ولهذا كنت أنتقد عملهم من خلال الرئيس ، وأجنح عليهم تارة أخرى بهدف إيصال رأي لهم، ولم يحتجّ أحد أو يغضب أحد، لأنني لم أخرج النقد عن سياقه.



• أما «ارحل يا نفيعي» فهذا مطلب انفعالي لم يدرك من تبنوه أن هذا «دان قديم» انتهى زمنه، فالرجل اختير من خلال جمعية عمومية يدرك أعضاؤها أن السنوات الأربع هي بيد الرئيس والوزارة، إلا إذا كان هناك أمر يستوجب تدخل الوزارة، وهذا مستبعد لأن عمل الإدارة وفق المعايير، والاشتراطات في السليم.



• مثل أي أهلاوي أرجع وأقول إن العمل في فريق القدم ومع فريق القدم ضعيف جداً بدليل مخرجاته السيئة، وينبغي أن تعمل الإدارة على التصحيح، وأولى خطوات التصحيح إعادة صياغة الأجهزة الفنية والإدارية بما يتواكب مع المرحلة، لكي يكون عند الأهلي مشروع بحق وحقيقة.



• التعاقدات الأجنبية جزء كبير من الأخطاء التي ارتكبت، ويفترض مراجعة هذا الملف بكامل ما فيه من أخطاء فنية ومالية لما يخدم المرحلة القادمة.



• أتعب مثل كل أهلاوي وأنا أرى موقع الأهلي في جدول الترتيب، وأغضب أكثر عندما أرى بعض الأهلاويين يصفّون حساباتهم مع الإدارة من خلال الأهلي.



• لا يمكن أن أغفل أخطاء ارتكبت من الإدارة، ولا يمكن أن أغفل أهمية العمل للموسم القادم، فتلك يجب أن تصحح أخطاء هذه، وماجد يفهم الربط بين اليوم وغداً.



• النقد حق مشروع للكل، النقد الذي لا يخرج عن إطاره مهما كانت حدته، أما الصخب الآخر المعني بالأشخاص وليس عملهم فهذا لا يخدم نادياً ولا يصحح أخطاء.



• عماد الحوسني يهدي هاسي هذه النصيحة: المدرب الذي ينتقد لاعبيه ولا يدافع عنهم في الإعلام بعد الخسارة، هذا ليس مدرباً، يجب أن تكون شجاعا وتتحمل المسؤولية حتى لو كانت هناك أخطاء من اللاعبين في المباراة من أجل علاقتك باللاعبين وثقتهم بك.



• ومضة:



‏«ما هو ضروري التفت وادوّرك بين الجموع



‏من لذّة الطعنة عرفت ايدك وانا ما شفتها»

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*نقلا عن عكاظ السعودية