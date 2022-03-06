هبوط الأهلي.. مسألة وقت !

الرئيس باقٍ بالتأكيد.. فماذا عن موسى..؟ ما زال.. وغالباً لن يغادر قبل انتهاء هذا الموسم.. أمّا الكوتش هاسي فأخيراً قد رحل..!



فما الذي سيتغير..؟



الإجابة عن استفهام كهذا تحتاج أولاً إلماماً بهوية الكوتش البديل ومن ثم تدقيقاً في خارطة الطريق المتبقية للفريق الأخضر، وبطبيعة الحال انتظاراً دائماً لنتائج الفرق المجاورة للأهلي في مناطق الهبوط الذي هو فيها..



أمّا عن الكوتش البديل فأيّاً كانت قدرته الفنية فإنه من غير المنتظر منه تحويل الركام إلى الإتقان قبل فترة التوقف القادمة.



ربما بإمكانه ترتيب الفوضى في البداية، وهو مطلب ضروري جداً ومُلِح للغاية، على الأقل لدرجة وقف النزيف النقطي أو على أقل تقدير السيطرة عليه.



أمر كهذا يتطلب وجود خبرة فنية وطنية بجواره في منصب مساعد أول أو ثانٍ له، والأسماء كُثر من أبناء القلعة..



أما عن ما تبقى من روزنامة الفريق فصعوبتها تكمن في أن الثقيل منها مع متنافسين على مقاعد مقدمة لن يتنازلوا عن نقطة ولا نصفها إطلاقاً.. وأما بقيتها مع فرق مؤخرة مجاورة للأهلي ستقاتله حد دق الأعناق للهرب من هاوية هبوط بينها وبين الأهلي مجرد ثلاث نقاط..!



الأهلي يا سادة حالياً قاب قوس لا قوسين من الهبوط.. إن أراد أهله إنقاذه حقاً فعليهم دعم الفريق في الملعب الآن والآن تحديداً.. وأما المكتب ومَن فيه (نفيعي وموسى و....) فظني بالنقد قد قال كل ما لديه عنهم، ولا أعتقد أن الزيادة مثمرة بقدر ما هي مربكة أكثر فأكثر.. والفريق مووو ناااقص.

مادة اعلانية

*نقلاً عن عكاظ السعودية