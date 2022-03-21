لن تفوز بالأبطال يا الخليفي!

في سيناريو غريب ومفاجئ.. ودع باريس سان جيرمان منافسات دوري أبطال أوروبا من الباب الضيق بعد أن انحنى أمام ريال مدريد في السنتياغو بيرنابيو بثلاثية النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وفي حقيقة الأمر أن كل الظروف كانت مهيأة أمام باريس لتجاوز عقبة الفريق الملكي بعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بهدف مبابي الذي بنفسه قد حسم مواجهة الذهاب.. ولم يكن أكبر المتفائلين من جماهير المرينغي يضع أي آمال لإحداث “ريمونتادا” ساحقة في الشوط الثاني خصوصا أن باريس كان الأفضل ذهابا وفي الشوط الأول إيابا.. بيد أنها قوة الشخصية وعظمة كيان ريال مدريد هي من قالت كلمتها في النهاية وانقلبت الطاولة على رأس الباريسيين المعتادين على هذه النوعية من الهزائم أوروبيا.

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قلناها مسبقا وسنعيدها

مجددا.. إدارة باريس متخبطة جدا ولا تعلم كيف تُدار كرة القدم.. فهي تؤمن فقط بمبدأ تكديس اللاعبين “السوبر” في كل المراكز اعتقادا منها بأن ذلك سيصنع للفريق الشخصية والقوة الفارقة.. بيد أنها لا تعلم مطلقا أن كثرة المواهب تتحول إلى نقمة في غالب الأحيان.. ولنا في مواجهة ريال مدريد نفسها عبرة من ذلك.. فقد كان ميسي ونيمار اللاعبين الأسوأ داخل الملعب وتم انتقادهما بشكلٍ كبير من قبل مختلف الصحف العالمية على أدائهما المخيب ذهابا وإيابا.. في الوقت الذي يجب أن يكونا الأبرز بجانب مبابي في مواجهة حاسمة كهذه خصوصا أنها أمام زعيم دوري الأبطال.. فميسي ونيمار لم يصلا لباريس من أجل تعزيز قوة الفريق للفوز على رين وليل في الدوري الفرنسي (المتواضع) بل إنهما وصلا لكي يقودا باريس للتربع على العرش الأوروبي.. أليس كذلك؟

ختاما نقولها، إذا ما استمرت إدارة باريس في اتباع نفس الاستراتيجية المتخبطة فإنها حتما ستعجز عن الفوز بذات الأذنين حتى ولو بعد نصف قرن.. أعدك بذلك يا الخليفي!

*نقلاً عن البلاد البحرينية