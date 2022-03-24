فلتصنع التاريخ يا «الأخضر»

يُخطئ من يظن أن مواجهة المنتخب السعودي الحاسمة مساء اليوم "الخميس" أمام المنتخب الصيني في الشارقة الإماراتية ستكون سهلة، وأن مسألة الإعلان الرسمي عن تأهل "الأخضر" السعودي إلى مونديال 2022 ستكون مسألة مرور 90 دقيقة ليس إلا، حتى وإن نجح منتخب اليابان بالفوز على أستراليا وتأكيد تأهل منتخبنا، إذ أن اللقاء وإن كان أمام منتخب فقد الأمل تماماً بالتأهل ويعد ثاني أضعف فرق المجموعة، إلا أن الخطأ والتراخي سيكونان ممنوعين.

نعم يتفوق نجومنا على المنتخب الصيني فردياً وجماعياً وتكتيكياً، لكننا بحاجة لإعلان التأهل بثلاث نقاط جديدة، تبرهن على أن العملاق الآسيوي عاد للواجهة بقوة بجيل جديد يُعوّل عليه السعوديون كثيراً لاستعادة أمجادهم وحضورهم القاري والعالمي الذي سيمثل المشاركة السادسة في كأس العالم، حيث المسرح الكروي العالمي الأضخم هي نقطة الانطلاق الحقيقية لحقبة جديدة من الهيمنة السعودية على المشهد في القارة "الصفراء" بعدما نجح ممثل الكرة السعودية الهلال في عامين من أصل ثلاثة من اعتلاء الهرم الآسيوي على مستوى الفرق.

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من حق الجماهير السعودية وقبلها القيادة السعودية أن تنتظر شيئاً مختلفاً من هذا الجيل الذي وصل لأوج عطاءاته ونضوجه الفني وقدرته على اللعب تحت الضغط، وتقديم كرة ممتعة بروح قتالية لافتة، إذ يختلف الجيل الحالي عن ذلك الذي ذهب إلى موسكو في 2018 باعتبار ذلك الفريق ضم عناصر من جيل سابق لم يتمكن من تحقيق منجز يليق بتاريخ "الأخضر" رغم ما قدمه ذلك الجيل من جهود رائعة قبل أن يدفع ثمن عدم الاستقرار الفني على مستوى المنتخب.

أما هذا الجيل فهو يتسلح بتجارب عدة على مستوى القارة إن على صعيد المنتخب أو الأندية، علاوة على الاستقرار الفني الذي أرسى قواعده اتحاد الكرة عبر التعاقد مع الفرنسي رينارد وهو الذي أثبت غير مرة أنه الاختيار المناسب لقيادة منتخب الوطن بتفضيله المستمر للاستقرار على عناصر محددة مع تغييرات طفيفة في أضيق الحدود فضلاً عن تواجده المستمر في المسابقات المحلية وعمله الكبير في المباريات على الجانب الذهني والنفسي.

التفاؤل يملأ كل البيوت السعودية بأننا أمام جيل قادر على صناعة مجد وتاريخ جديد لتاريخ منتخبنا يترجم الدعم المالي التاريخي من قيادة المملكة والعمل المثير للإعجاب للمؤسسة الرياضية بدعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي بدأ من العام 2016، وبدأت ثماره تظهر في العامين الأخيرين والذي ننتظر أن يكون تتويجه بتأهل مثالي ومشاركة رائعة في المونديال.

*نقلا عن الرياض السعودية