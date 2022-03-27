قادمون يا قطر

• الكبير يبقى كبيراً، هكذا قال معلق عروبي وهو يعلق على تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، وفي تفاصيل الفرح قرأت شعراً، وكتبت نثراً فيه من الزهو ما يجعلني أسافر إلى مدن عبده خال التي تأكل العشب..!



• نحن نؤمن أن ثمة دعماً، وثمة عملاً الخطط فيه معلنة، والطموح أن نصل عام (2034) إلى قائمة العشرين منتخباً الأفضل عالمياً، وفي عصر الرؤية وقائدها الملهم الأمير محمد بن سلمان، الذي لا يؤمن في العمل بالمستحيل، ماضون دون كلل أو ملل إلى تطويع هذا المستحيل.



• ست مرات نتأهل، رقم بات يشكل لنا العادية بكل دلالاتها، لكن غير العادي أن نرسم من الآن خارطة طريق لقادم فيه استثمار هذا الحضور يعزز هذا الرقم.



• يدير وزارة الرياضة شاب هو ابن مرحلته، يهوى العمل في منأى عن الصخب، يعطي الصلاحيات وفي نهاية الأمر يقيم، وأتحدث هنا عن عمل شامل، وليس فقط في مجال كرة القدم التي منحها مع شركاء عمله في الاتحاد السعودي لكرة القدم ما تستحق من اهتمام.



• شكل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حالة إيجابية داخل المنتخب بحضوره اللافت وتعامله المرن، وهنا لم يكن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يكذب أو يتجمل حينما قال العمل مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ممتعٌ ومحفزٌ لنا جميعاً اتحاداً ومنتخبات.



• رينارد يصرخ بنشوة المنتصر، لعبتم من أجل وطنكم، وأمتعتم جماهيركم فتأهلتم..



• سلمان الفرج شكل حقيقة كيف تكون كابتنا مؤثراً، فقدم لنا صورة أخرى للكابتن داخل الملعب وخارجه.



• هذه الوهلة ذاهبون إلى الدوحة وفي ذاكرة المشجع السعودي ملحمة (94)، والثقة في صقورنا لا حدود لها، مع الأخذ في الاعتبار أن الطموح يا رينارد حق مشروع لنا وحق مكتسب لك.



• ومضة:



الطيب يرجع لك بعد وقتٍ طويل



‏ولا يضيع الطيب لو شان الدهر.

*نقلاً عن عكاظ السعودية