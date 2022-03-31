ماذا نريد من كأس العالم؟

ألف ألف مبرووووك تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 ، ألف مبروك لمقام خادم الحرمين وولي عهده هذا الإنجاز غير المستغرب على السعودية العظمى، ألف مبروك لأمير الرياضة عبدالعزيز بن تركي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل.

ماذا نريد بعد التأهل لكأس العالم 2022 ؟ نعم نريد منتخباً يشرِّفنا في هذا المحفل نريد نتائج، نريد لفت الأنظار بأننا نحن السعودية، نريد لاعبين تفخر بهم السعودية ويكونوا خير سفراء في جميع قارات العالم.

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ماذا نريد أيضا؟ نريد تسويق السعودية من جميع النواحي، العمل على تسويق بلدنا رياضياً سياحياً (لا ننسى السياحة الدينية) اقتصادياً ثقافياً ترفيهياً، نريد أن نكون الواجهة الأولى لسياح العالم في فترة كأس العالم، كتبت مقالاً عند إعلان «الفيفا» قطر لتنظيم كأس العالم بعنوان قطر هل فتحت مغارة علي بابا في 9 ديسمبر 2010م في صحيفة الرياض وأنا كنت أعني ما كتبت بأن تنظيم قطر لكأس العالم فتح مغارة علي بابا للسعودية للإبداع في جميع المجالات.

لذا يجب على الوزراء في القطاع الرياضي والاقتصادي والترفيه والسياحة والثقافة والشؤون الإسلامية أن يعملوا خطة متناسقة للترويج للسعودية وعالم المملكة العربية السعودية، لأننا نستحق أن نكون واجهة عالمية بحق وننشر ثقافتنا ونبيّن إبداعنا للعالم من جميع النواحي.

استغلال كأس العالم وجعلها هدفاً أساسياً لعمل حملات تسويقية وترويجية تهدف إلى أننا مبدعون بثقافاتنا المتعددة سواء كانت نجدية أو حجازية أو جنوبية أو شرقية أو شمالية وأننا نبدع بتنوّع عاداتنا، نبدع بشبابنا، نبدع بمنتجاتنا وأفكارنا.

بإذن الله ستكون بلدنا عالماً جميلاً ومبهجاً في كأس العالم في جميع النواحي لذا ننتظر العمل القادم عمل الإبدع من جميع القطاعات لتكون تناسقاً جذاباً لإبداع السعودية.

*نقلا عن الجزيرة السعودية