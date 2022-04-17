إلى جماهير المحرق والمنامة مع التحية

اطلعت على البيان الذي أصدره الاتحاد البحريني لكرة السلة بشكل عاجل بعد انتهاء الجولة الثانية من نهائي دوري زين والتي انتهت بفوز المنامة على المحرق ليتعادل الفريقان ويحتكما إلى مباراة ثالثة فاصلة وحاسمة ستقام مساء يوم غد الإثنين حيث يدرس الاتحاد، كما ورد في البيان، إقامة المباراة الفاصلة بدون جماهير بناءً على ما صاحب المباراة الثانية من أحداث جماهيرية خارجة عن الروح الرياضية، كما ورد في البيان الذي لم يحدد الطرف المتسبب في هذه الاحداث-!!



شخصياً أتمنى ألا يذهب الاتحاد إلى تنفيذ مثل هذا الخيار الذي من شأنه أن يفسد أجواء المباراة الحاسمة ويحرم جماهير كرة السلة البحرينية عامة وجماهير الناديين المحرق والمنامة على وجه الخصوص من حضور أهم محطة للفريقين هذا الموسم بسبب تصرفات خارجة عن المألوف الرياضي بدرت من فئة من هذه الجماهير وليس من كل الجماهير التي كانت قد شكلت لوحة رائعة وكانت هي العنوان الأبرز للمواجهتين السابقتين!



إنني على يقين من أن الاتحاد البحريني لكرة السلة يهمه أن يكون النهائي مثالياً يتوج به موسمه الناجح ولذلك أتمنى أن يعقد الاتحاد اجتماعا طارئاً مع الناديين -إن لم يكن قد فعل هذا الأمر- للتوصل إلى قرار يضمن عدم تكرار مثل تلك الأحداث والتجاوزات الجماهيرية التي حدثت مساء الجمعة وألا يتسرع في تنفيذ خيار إقامة المباراة بدون جماهير لأنه بذلك سينتزع أهم عامل من عوامل نجاح المباراة وسيفقدها حماستها و إثارتها التي عشناها في المباراتين الماضيتين.



جماهير المحرق والمنامة مطالبون بالالتزام بالتشجيع المثالي وبالروح الرياضية والتحلي بالسلوك الرياضي في هذه الليالي الفضيلة وأن يساهموا بجدية في إخراج المباراة النهائية بالصورة المثالية التي يتطلع إليها كل عشاق كرة السلة البحرينية ويهدف إليها الاتحاد البحريني لكرة السلة، وأن يتصدوا لكل من يحاول أن يتجاوز حدود المألوف الرياضي.



رسالة أتمنى أن تصل إلى جماهير «العميد» و«الزعيم» لكي تتواصل المتعة في مباراة غد وتكون تعزيزاً وتأكيداً على أن كرة السلة هي صاحبة الحضور الجماهيري الأبرز في مسابقاتنا الرياضية المحلية.

*نقلاً عن الوطن البحرينية