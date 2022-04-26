النجمة الخامسة

تتوالى القمم في الدوريات الأوروبية الكبرى في الخطوات الأخيرة لحسم صراع المنافسة، وبعد القمة المثيرة التي شهدها الدوري الإنجليزي في الأسبوعين الماضيين بين ليفربول ومانشستر سيتي، والإثارة التي شهدتها تلك الموقعة سواء في الدوري أو في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومروراً بموقعة إنتر وميلان في كأس إيطاليا، فرضت قمة مواجهات البوندسليجا التي جمعت بين المتصدر بايرن ميونيخ والوصيف بروسيا دورتموند نفسها على منافسات الجولة 31 للدوري الألماني، والتي حسمها الفريق البافاري بثلاثية مثيرة منحته اللقب العاشر على التوالي قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.



المواجهة الأشهر في الدوري الألماني في السنوات الأخيرة لم تكن من أجل حسم اللقب فقط، بل كانت هناك منافسة خاصة بين أفضل هدافي المسابقة البولندي ليفاندوفسكي مهاجم البايرن متصدر الهدافين ب 33 هدفاً والنرويجي هالاند مهاجم دورتموند ثالث الهدافين برصيد 18 هدفاً، وقد تكون المواجهة هي الأخيرة لكلا اللاعبين حيث يخطط ليفاندوفسكي للرحيل إلى برشلونة في حين أصبح هالاند على أعتاب الدفاع عن شعار السيتي، ورحيل أبرز مهاجمين في الدوري الألماني من شأنه أن يترك فراغاً كبيراً في أكبر ناديين وأكثرهما شهرة وشعبية ومنافسة محلياً وخارجياً، فمن الذي سيعوض غيابهما في الموسم المقبل.

في الدوري الإنجليزي الأضواء جميعها متجهة نحو المنافسة المثيرة بين المتصدر مانشستر سيتي ومطارده ليفربول، وتأتي أهمية فارق النقطة التي يتفوق بها الفريق السماوي برصيد 77 نقطة، بمثابة نقطة البطولة والتتويج باللقب بشرط عدم التفريط بها في الجولات المتبقية من البريميرليج، وعلى الرغم من أن تلك النقطة تشكل ضغطاً هائلاً على السيتي وهو ما صرح به جوارديولا، إلا أن الفريق السماوي سبق ونجح في تلك المهمة قبل ثلاثة مواسم عندما حسم لقب البطولة بفارق نقطة عن ليفربول، الأمر الذي يجعل المواجهات المتبقية للفريقين بمثابة مباريات كؤوس لا مجال للتفريط بنقاطها.

آخر الكلام

المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سبق وحقق الفوز بالدوري في أربع من البطولات الأوروبية الكبرى مع تشيلسي وميلان وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، أصبح على أعتاب مجد تاريخي بتحقيق الفوز بلقب الليجا مع ريال مدريد ليكون بذلك المدرب الأول في التاريخ الذي يفوز بألقاب الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

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*نقلا عن الخليج الإماراتية