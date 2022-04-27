خطوة على طريق الاحتراف

استشعر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة والعاملون معه.. وبعد متابعة دقيقة لمسار احترافنا الكروي، بأن المنظومة لم تحقق الهدف من ورائه، والذي ارتضيناه بخيارنا قبل الإلحاح من الاتحاد الآسيوي، وأن مخرجاته لم ترض طموح أنديتنا محلياً، وفي الاستحقاقات القارية والدولية أسوة بالدول الأوربية، وقلة من دول آسيا.

وفي لقائه مع مجموعة من القيادات الرياضية والإعلامية، أعلن عن بادرة جديدة لابتعاث عدد من اللاعبين المحترفين إلى الدوريات الأوروبية، للعب في صفوف أنديتها من الدرجتين الأولى والثانية، بهدف اكتساب المزيد من الخبرة في المسار الاحترافي، الذي ضل معظمنا طريقه، لعدم احترافية المنظومة بالشكل الصحيح والنتائج التي تحققت خلال الأعوام الـ 13 من عمر احترافنا لأسباب يعرفها الجميع.

ويدرك سموه بأن العدد الأكبر من المبتعثين قد لا يجدون مجالاً للعب في صفوف تلك الفرق، للاستفادة من وجودهم هناك، ولكنه يكسبهم الكثير من الأمور الغائبة أو تعمدوا التغافل عنها، لهشاشة الفكر الاحتراف الموجود والتزام الأطراف بتطبيقها، امتثالاً لبنودها وتبعاتها في العقوبات، في الوقت الذي يتجاهل محترفونا ذلك لعدم تطبيق لوائح الاحتراف المنصوص في العقود المبرمة بين طرفيه، اللاعب والنادي، والفكر الهاوي الطاغي على الغالبية العظمى من الذين يديرون منظومة الاحتراف.

وهنا لابد من تعاون الجميع، وأولهم الأندية التي يتم اختيار لاعبيها للابتعاث والمشاركة في تبعاتها المالية والغيابات، التي بتركها في فترة الابتعاث، وتشجيعهم على تحمل الاغتراب عن الوطن والأهل، لتحقيق حلم الوطن من مردوده أوانعكاساته على مسيرتنا الكروية ومقارعة بعض منتخبات القارة والتنافس على المستوى الدولي، ونحن ندخل الخمسين عاماً الثانية، كما تخطط لها قيادتنا في مختلف الميادين والرياضة عامة، وكرة القدم لا بد وأن تكون في مقدمة توجهاتنا في المرحلة المقبلة.

نتمنى من أنديتنا التعاون مع الاتحاد في توجهه لتطوير منظومتنا الاحترافية، لنعيد لكرتنا البريق الذي فقدته، بعد أن كانت يوماً تقارع العديد من المنتخبات في محيطنا الإقليمي والقاري في زمن الهواية، حينما كان الحب والشغف متسيدين، قبل أن تطغى ماديات الاحتراف على الطرف الأهم في المنظومة، وكأن عقود احترافنا من طرف واحد وهو اللاعب، دون أن يكون للطرف الآخر أي دور في تطبيق الشروط الواردة في عقود المحترفين.

*نقلا عن الاتحاد الإماراتية