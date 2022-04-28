الاستثمار في الأندية الكبيرة يزداد يوماً بعد يوم ولكن ماذا عن الأندية الأخرى... لابد من حراك لهم.

* لم نجد أي لاعب سعودي أو لاعب أجنبي في السعودية تم استغلاله تسويقياً... ضعف في الأفكار والكوادر.

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* سالم الدوسري لابد أن يتحرك ويعمل على اسمه استثمارياً وتسويقياً.... عدم فهم المنظومة الاستثمارية من اللاعب ووكيله.

* أنديتنا بدون أفكار بدون كوادر بدون إبداع في العمل الاستثماري... لابد من قائد الرياضة أن يعطيهم براح.

* المنتخب السعودي رايح لكأس العالم.... وين شغل التسويق والاستثمار.

* تسويق السعودية قبل كأس العالم.... لابد أن نبدع به.

* كأس العالم فتحت مغارة علي بابا للسعودية.... وين حنا رايحين.

* مكة المكرمة - المدينة المنورة واجهتان دينيتان يحلم بهما كل مسلم....كأس العالم لابد من أن يكون لهم من التسويق نصيب.

* ثقافاتنا المتنوعة من خلال الرياضة وكأس العالم... فرصة من ذهب.

* الجمهور السعودي سيكون العلامة الفارقة في كأس العالم في قطر... لابد من عمل جبار معهم.

* الشركات السعودية لابد من تفاعلها في الرياضة السعودية... لماذا لا تتفاعل ؟

* مشاهير السوشل ميديا لابد من وقفة معهم لتسويق كل ما يخص السعودية في كأس العالم... تجربتنا سيئة معهم في كأس العالم بروسيا.

* وزارة السياحة.... أظنكم ستبدعون في البرامج السياحية في فترة كأس العالم... ننتظركم.

* وزارة الترفيه أتوقع حيكون هناك موسم اسمه موسم السعودية في فترة كأس العالم.... ما فيه شك فيكم.

* العالم كله سيأتي إلينا.... لابد من استغلاله بجميع عناصره.

المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين وولي عهده حريصة على رفعة الرياضة وجعلها صناعة نفتخر بها من خلال شبابها واتحاداتها وأنديتها وجميع ما يتعلق بها... لابد أن نكون على قدر المسؤولية لرفعتها.

*نقلا عن الجزيرة السعودية