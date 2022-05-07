الأهلي بحاجتكم فلا تخذلوه

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. لست هنا بصدد الحديث عن الأسباب والمسببات التي وضعت الاهلي في هذا الموضع ولا استحضار الأسماء لنمارس من خلالها حق النقد بقدر ما يجب أن نتحدث عن الخروج من هذه الأزمة والتي تحتاجنا كلنا وأعني بكلنا الأهلاويين دونما استثناء فنادينا بل فريقنا قادر بنا ان ينهض وقادر جمهور الاهلي الذي اعرفه ان يحسمها بحضور كبير في ملعب الجوهرة فكلمتة بل صوته بل عشقه سيحرك الاقدام المحبطة.



. ينبغي ان ننسى أو نتناسى ان هناك ادارة او مديرا تنفيذيا ونركز على ما يخدم الاهلي في هذه المرحلة التي أراها من اصعب المراحل التي مرت على الاهلي على مدار تاريخه.



. لا شك ان الغضب كبير على ادارة الاهلي بشكل عام وإدارة الفريق بشكل خاص لكن علينا ان نتسامى على كل شيء ونتحد من أجل الاهلي فقط من أجل الذي نعشقه!



. القفز على الوضع الراهن والاتجاه الى الاشخاص لا يحل مشكلة ولا يعدل مسارا علينا ان نصب دعمنا تجاه الفريق ومؤازرته ورفع المعنويات وفي أعقاب الخروج من الأزمة المساحة مفتوحة مساحة إبداء آرائنا بكل صراحة.



. أما الآن لا خيار امامنا الا الوقوف مع الفريق وقفة محب وعاشق لا يهمه الا الاهلي ولا يعنيه غير الاهلي الذي يتمه غياب الأب.



. أخيراً: الكلام السيئ نستطيع أن نقوله بشكل جيّد.. والكلام الجيّد من الممكن أن نقوله بشكل سيئ.. قبل أن تفكر في ما ستقوله، فكر كيف ستقوله.

*نقلاً عن عكاظ السعودية