حياة.. تنتصر للمرأة الخليجية..

نتصرت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيس لجنة رياضة المرأة البحرينية للمرأة الخليجية بنجاحها في كسب رهان فسح المجال للمرأة الرياضية الخليجية بالمشاركة الميدانية الرسمية في 6 ألعاب رياضية ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية التي ستحتضنها دولة الكويت الشقيقة ابتداء من الأسبوع المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 1700 رياضي ورياضية وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد مشاركة المرأة بشكل رسمي..



وبحسب تصريح فاطمة حيات عضو اللجنة الأولمبية رئيس لجنة رياضة المرأة الكويتية فإن جهود الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة كانت وراء اعتماد هذا القرار وهذه شهادة تؤكد مكانة الشيخة حياة في المنظومة الرياضية الخليجية والعربية كما أنها تعزز دورها الإيجابي الساعي إلى إبراز قدرات المرأة الرياضية الخليجية..



شخصيا لم أستغرب هذا الموقف من الشيخة حياة التي عرفتها عن قرب محبة لخوض كل التحديات في سبيل الوصول إلى أهدافها وطموحاتها المتعلقة بإعلاء شأن رياضة المرأة الخليجية والعربية من منطلق إيمانها الراسخ بقدرات المواهب والكفاءات الرياضية النسوية في خليجنا ووطننا العربي الكبير..



حياة – من وجهة نظري الشخصية – امرأة بألف رجل، فهي تعشق التحديات ولا تنحني أمامها بل تقف صامدة متسلحة بإيمانها بربها وبرسالتها النبيلة نحو المرأة الرياضية العربية عامة والخليجية خاصة وهذا الإيمان الصادق هو الذي يجعلها تكسب رهان تلك التحديات..



يحق لنا كبحرينيين أن نفخر بهذه الكفاءة الوطنية التي سخرت جل حياتها لخدمة الرياضة عامة ورياضة المرأة على وجه الخصوص منذ أن كانت لاعبة متألقة في الكرة الطائرة وكرة الطاولة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه من مناصب إدارية رياضية عليا محليا وخليجيا وعربيا وآسيويا وعالميا لتجسد بذلك المثال النموذجي للنجاح..



شكرا للشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة على كل هذه الجهود المثمرة وهنيئا لكل الرياضيات الخليجيات تواجدهن في الميدان التنافسي بالأولمبياد الخليجي المصغر آملين أن يظهرن بالمستوى الذي يلامس طموحات الشيخة حياة وطموحاتنا جميعا..

*نقلاً عن الوطن البحرينية