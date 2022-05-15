دوري الأبطال الجديد

كشفت العديد من المصادر العالمية عن رغبة الاتحاد الأوروبي بتغيير نظام بطولة دوري ابطال أوروبا بدءاً من موسم 2024/2025...

حيث يعتزم اليويفا رفع عدد الفرق المشاركة في البطولة من 32 إلى 36 على أن يتم استبدال نظام المجموعات الثمانية بمجموعة واحدة تضم جميع الفرق بحيث يلعب كل فريق ضد 10 أندية مختلفة... وسيكون اللافت في التعديلات الجديدة منح مقعدين للفرق التي لديها أفضل تصنيف في أوروبا ولكنها فشلت في التأهل لدوري أبطال أوروبا بشكل مباشر (مثل وضع مانشستر يونايتد حالياً).

من الواضح أن هذه التعديلات ستلقى الكثير من ردود الأفعال السلبية نظراً لأن بعض بنودها ستسهم بطريقة مباشرة في إضعاف المنافسات في الدوريات المحلية على وجه التحديد... فالفرق الكبيرة التي اعتادت على التواجد في دوري الأبطال لن تكون قلقة إطلاقاً في حال كان مردودها سيئاً في موسما ما... لأنه مهما احتلت من مراكز متأخرة في سلم ترتيب الدوريات المحلية ستجد نفسها في نهاية المطاف متأهلةً لدوري الأبطال تلقائياً بحكم أفضليتها في التصنيف الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يعتقد بهذه التعديلات “غير المدروسة” أنه قادر على التصدي لمشروع دوري السوبر الأوروبي الذي أطلقه الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي العام الماضي... حيث يرى اليويفا أن زيادة عدد المباريات سيسهم في زيادة أرباح البث للأندية المشاركة... بيد أن مشاركة العديد من الفرق المغمورة التي ستسمح لها التعديلات الجديدة بالمشاركة ستجعل البطولة أقل جودةً وقيمة فنية دون أدنى شك في ذلك... بل وأن فكرتها تأتي منافيةً أساساً لفكرة دوري السوبر الأوروبي التي تهدف لرفع جودة البطولة إعلامياً وفنياً وتسويقياً عبر إقامة المباريات القوية والتنافسية بين أقوى الأندية الأوروبية دون وجود أندية مجرد وجودها شكلياً في البطولة كما يحدث الآن.

*نقلاً عن البلاد البحرينية