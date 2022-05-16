اختزال الدوري في المحترفين

يخطئ الإخوة في رابطة دوري المحترفين في اختزال إحصائيات الدوري السعودي على تاريخ نشأة الرابطة في عام 2008. وكأني بهم ينسفون كل ما سبق من البطولات والإحصائيات، والغريب أن ذلك يحدث دون تدخل من الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو المرجع الرئيس للرابطة.

فعندما تقرأ إحصائيات المباريات التي تصدرها الرابطة تجد أنها تبدأ من 2008، متجاهلين المباريات التي لعبت بين الأندية قبل هذا التاريخ رغم أن الدوري السعودي التي انطلق رسمياً عام 1977 وسبقه بعامين تقريباً الدوري التصنيفي، وهذا تاريخ كبير يجب ألا يتم تهميشه أو حذف أحداثه عن طريق كيان الرابطة الذي أنشئ عام 2008. لأن التاريخ إرث والأرقام مؤشرات تعكس الواقع وكلما حفظنا وحافظنا على التاريخ ووثقنا الأرقام فإن ذلك سيزيد من قيمة الدوري ومبارياته.

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ولو نظرنا للدوري الانجليزي على سبيل المثال فإن رابطة الدوري أنشئت عام 1993 لكن الإحصائيات دائماً حاضرة بتاريخها وحاضرها، فنادي ليفربول الذي غاب كثيراً عن البطولات وحضر مؤخراً، لم يتم حجب تاريخ مبارياته السابقة ولا بطولاته بل يذكر أنه حقق 19 دوريا وليس دوريين فقط بحكم أنه حققهما بعد نشأة الرابطة.

لذلك أتمنى من الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يحافظ على منتجه الأساسي وأن يحميه من التشويه والتعديل مما يقلل من قيمته، فالموضوع قد يكون غير مهم لدى كثيرين لكن الاستمرار في تغييب تاريخ دورينا فيه مخاطر مستقبلية على الدوري السعودي كمنتج، وعلى كثير من أنديته، فناد مثل الاتفاق حقق الدوري السعودي أكثر من مرة، سيتضرر من اختزال تاريخ الدوري على نشأة الرابطة لأنه لم يحقق أي بطولة للدوري منذ 2008.



*نقلاً عن الرياض السعودية