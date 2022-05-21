«طائرة .. عربية الهوية عالمية الأداء» هذا هو العنوان العريض الذي اختاره رئيس الاتحادين البحريني والعربي للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد بن راشد آل خليفة لبرنامجه الانتخابي الذي يسعى من خلاله للاحتفاظ بكرسي الرئاسة لولاية رابعة على التوالي من خلال الانتخابات التي ستجرى هنا صباح اليوم السبت في مواجهة المترشح الكويتي عبدالهادي الشبيب في سيناريو انتخابي يبدو أنه سيكون ساخناً!



الشيخ علي بن محمد آل خليفة الذي كان قد تقلد منصب رئاسة الاتحاد منذ العام 2005 قدم الليلة الماضية برنامجه الانتخابي أمام حشد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي وكان برنامجاً متكاملاً يجسد الطموحات المستقبلية للكرة الطائرة العربية التي شهدت تطوراً ملموساً على مستوى المنطقة وبدأت تطل برأسها على الأجواء القارية والعالمية وإن كان تنفيذ هذا البرنامج سيحتاج إلى دعم مادي ولوجستي مضاعف سواء من جانب الراعي والداعم الأكبر للاتحاد وهو اتحاد إذاعات الدول العربية أو الاتحادين الدولي والقاري على اعتبار أن البرنامج الانتخابي يشمل تطوير مختلف الجوانب ذات العلاقة باللعبة سواء ما يتعلق برفع سقف المكافآت المادية في البطولات العربية أو ما يتعلق بتطوير المدربين والحكام العرب وزيادة الاهتمام بنشاط المرأة العربية وتطوير الجانب الإعلامي والترويجي والتسويقي للاتحاد..



طموحات تنم عن جدية السياسة التي يتبعها الشيخ علي بن محمد آل خليفة في تسيير شؤون هذا الاتحاد العربي الرياضي المميز والذي يعد من أفضل الاتحادات الرياضية العربية من حيث الاستقرار الإداري والمالي ومن حيث الانتظام في تنفيذ رزنامته السنوية والدورية من دون انقطاع على خلاف أغلب الاتحادات الرياضية العربية..



هذه السياسة الإدارية المثالية صاحبت هذا الاتحاد منذ تأسيسه في العام 1975عندما كان تحت الإدارة العراقية في عهد كل من جمال كنعان وماجد الكحلة قبل أن يتسلم الأب الروحي للكرة الطائرة البحرينية والعربية السيد محمد جاسم حمادة رئاسته في مطلع تسعينيات القرن الماضي حيث شهد هذا الاتحاد نقلة نوعية استمرت فيما بعد برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن راشد آل خليفة وصولاً إلى الشيخ علي بن محمد آل خليفة الذي استطاع أن يكسب ثقة الجمعية العمومية طيلة السنوات السبع عشرة الماضية محافظاً بذلك على احتضان مملكة البحرين لمقر هذا الاتحاد الذي يحظى بدعم كبير من القيادة الرياضية البحرينية ممثلة في سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية..



تمنياتنا للشيخ علي بن محمد بن راشد آل خليفة بالتوفيق في انتخابات اليوم والمحافظة على استمرار مقر الاتحاد العربي للكرة الطائرة في مملكة البحرين كما « بشرنا « خلال المؤتمر الصحافي، كما ونتمنى أن يستمر هذا الاتحاد في وحدته ولحمته ليواصل مسيرته للارتقاء بالكرة الطائرة العربية والانتقال بها إلى الأجواء العالمية.

*نقلاً عن الوطن البحرينية