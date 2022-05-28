أوروبا تحت المجهر

حسم النجم الفرنسي كليان مبابي مستقبله وأعلن عن عن رغبته بتجديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى العام 2025 بعد أن كانت كل المؤشرات تدعو إلى أنه سيتعاقد مع نادي ريال مدريد.

وقد كشف رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي إلى أن مبابي اقتنع بمشروع الفريق وقرر البقاء لفترة أطول أكثر من اقتناعه بالعرض المالي الذي تم تقديمه له... ولا نعلم في حقيقة الأمر عن أي مشروع يتحدث الخليفي... فالمشروع المنشود قد اكتملت ملامحه كلياً بوصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أتى به الخليفي اعتقاداً منه أنه سيكون حبة الكرز المفقودة فوق الكعكة... إلا أن باريس أخفق مجدداً في الفوز بلقب دوري الأبطال.

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أَتُخادع نفسك يا الخليفي...؟ فمبابي لم يقنعه مشروعك “المكتمل” إنما اختار البقاء مع ناديك بسبب العرض المالي المقدم له والذي يسيل له اللعاب... حيث سيتحصل على راتب سنوي وعلاوات إضافية ومردود كامل من الصور والإعلانات ستصل في محصلتها إلى 100 مليون يورو، ومن المستحيل أن يرفضه... كما لو افترضنا جدلاً صحة ما تدعيه يا الخليفي... فإنه مهما كان مشروع ناديك مغرياً لمبابي لن يكون حتماً أكثر إغراءً من مشروع تمثيل ريال مدريد سيد أسياد أوروبا برمّتها.

تم الإعلان رسمياً عن انضمام المهاجم النرويجي اريك هالاند لصفوف مانشستر سيتي... ومن الآن نستطيع القول إن إخفاق غوارديولا مجدداً في الفوز بلقب الأبطال الموسم المقبل لن يكون مقبولاً على الإطلاق... بل سيفتح باب الشكوك بشأن قدرته على الفوز بالأدنين.

مورينيو يقود روما الإيطالي لتحقيق لقب دوري المؤتمرات الأوروبي ليصبح بذلك أول مدرب يستطيع الفوز بكل الألقاب الأوروبية المهمة.

لا يوجد أفضل من هذه الفرصة لمورينيو ليعلن اعتزاله التدريبي... فهو لم يعد بمقدوره مجاراة زمن الكرة الحديثة في مستوياتها العالية التي تفوق المؤتمرات.

*نقلاً عن الرياضية السعودية