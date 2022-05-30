هل الحظ عيب؟!

في عالم كرة القدم نسمع كثيراً كلمة محظوظ أو فوز بالحظ، ويستخدم هذا الوصف كنوع من تقليل اي منجز يحققه اي فريق رياضي. ولعل أكثر من يوصف بالمحظوظ هم الاندية التي تحقق المنجزات بشكل دائم، كريال مدريد الاسباني وبايرن ميونخ الالماني ويوفنتوس الايطالي والهلال السعودي والاهلي المصري والعين الاماراتي.

وعلى الصعيد الشخصي مؤمن جداً بأن هذه الاندية محظوظة أكثر من غيرها، ومباراة البارحة بين الريال وليفربول خير مثال، لكن لماذا ينحاز الحظ لهذه الاندية وهل هو مصادفة أم امر طبيعي؟

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من وجهة نظري ان الحظ ينحاز دائماً للناجحين الذي يعملون بشكل مستمر ويكررون المحاولات دون كلل او استسلام، ولديهم أهداف واضحة وخطط مرسومة يقاتل الجميع من اجل تحقيقها.

لذلك لو تابعنا مباريات هذه الاندية لوجدنا ان السيطرة فيها دائماً لهذه الفرق، وفنياً هي الاجهز والافضل دائماً في الملعب، حتى اسلوب اللعب لهذه الاندية هجومي ودائماً يخلقون عشرات الفرص في كل مباراة، فطبيعي ان الحظ سيقف معهم من وقت لآخر وليس بشكل دائم. وكل ماسبق خلق ثقافة الفوز لدى هذه الفرق لدرجة ان لاعبي هذه الاندية لديهم جرأة المراوغة والتسديد وبالتالي تسجيل الاهداف والانتصار بشكل دائم.

ولو لعب ريال مدريد أمام ريال سوسيداد على سبيل المثال، سنشاهد سيطرة لمدريد معها عدة فرص قد يضيع منها 80٪ ويسجل الريال هدفا او اكثر، فيما الفريق الاخر يدافع طوال المباراة وقد تتاح له فرصة ويخطف هدفا، السؤال هنا ألا يعتبر ريال سوسيداد محظوظاً بأن الريال اضاع 80%من الفرص، وسجل هو هدفا من فرصة واحدة؟ لماذ نحكم على الريال بأنه محظوظ عندما يسجل في آخر الدقائق؟

خلاصة القول، إن الجميع لديه حظ في المباريات، لكن الحظ الاكبر يلازم دائماً الفريق الأفضل في كثرة المحاولات واستمرارية العمل دون كلل أو ملل.



*نقلاً عن الرياض السعودية