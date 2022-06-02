سمع الجميع الخبر بالشراكة الرائعة التي أبرمتها المملكة العربية السعودية مع اللجنة المنظمة لكأس العالم بتسيير 60 طائرة يومياً من السعودية إلى دولة قطر إبان إقامة كأس العالم بإذن الله، خبر جميل يعطينا انطباعاً أننا سوف نتجه إلى الطريق الصحيح في تسويق بلدنا واستغلال الأماكن السياحية لعالم مشجعي كأس العالم وأحيي قطر على إبداعها في صناعة الرياضة ممثلة في الشراكات مع الدول المجاورة حول حضور الجماهير لكأس العالم .

خبر الـ60 طائرة السعودية تضمن زيارة الأماكن السياحية السعودية إبان إقامة كأس العالم في قطر لذلك أطالب مثلما طالبت سابقاً دخول الوزارات المعنية والتي أتوقع أن وزارة الترفيه قطعت شوطاً كبيراً في العمل بإبداع في فترة كأس العالم ، علماً أن وزارة الاستثمار يجب أن تعمل لجذب الاستثمارات الأجنبية للسعودية والتي يجب أن تكون أولوية لوطننا وخاصةً الشركات المبدعة في مجالاتها.

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الإبداع له أوجه كثيرة تخلق النمو والفخر وهذا ما تريده مملكتنا الحبيبة لذلك يجب أن نستغل كأس العالم بأقصى ما نستطيع من خلال الرسائل التي يقدمها الجمهور سواءً كانت هذه الرسائل ثقافية أو مهارية أو رسالة في مدرج أو رسالة أخلاقية تبين معدن الشعب السعودي، كأس العالم هو الحفل الرئيسي للعالم وستكون الأنظار في العالم مركزة على أحداثه دقيقة بدقيقة من خلال وسائل الإعلام العالمية القادمة من كل مكان في العالم ليست في الملاعب فقط ولكن في الشوارع والأسواق والأزقة الصغيرة والمراكز المنتشرة في قطر. يجب علينا العمل على نشر رسائل إيجابية عن السعودية وعالم مناطق السعودية التي نفخر بثقافتها المتعددة والجميلة والتي تعطينا عزة وفخراً بتقالدينا السعودية المناطقية الأصيلة ، لذلك لابد أن نكون مصدر إبداع لبلدنا ومصدر تعزيز لإبداع شبابنا ومثقفينا وفنانينا ولاعبينا ومنشآتنا ووزاراتنا وكل شيء جميل يجب أن يظهر للعلن.

*نقلا عن الجزيرة السعودية