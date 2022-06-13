مَن الناقل الجديد؟!

قرابة شهرين متبقيين على بداية الدوري السعودي للمحترفين، وحتى هذه اللحظة لم تحدد الشركة المنتجة للدوري ولا القنوات التي ستنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين!!

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا لا نزال نكرر أخطاءنا، فقبيل بداية هذا الموسم الرياضي الذي يوشك على النهاية، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن قنوات SSC ستكون الناقل الرسمي للدوري السعودي لمدة موسم رياضي واحد (يقصدون هذا الموسم الذي تبقى منه جولتان فقط)، وذكروا أن الموسم القادم ستكون هناك عقد جديد لشركة منتجة وقنوات ناقلة.

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المشكلة أنه لم يتحدد حتى الآن لا الشركة المنتجة للدوري ولا القنوات الناقلة! رغم تبقي قرابة شهرين فقط على بداية الموسم الرياضي الجديد.

فهل يعني ذلك أن العالمية ستستمر كشركة منتجة وقنوات SSC ستستمر هي القنوات الناقلة؟ أم أن هناك أمراً جديداً سيفاجئنا جميعاً؟

كل ما نأمله من اتحادنا الموقر أن يحسم هذا الموضوع بشكل سريع لأن التأخير ليس في صالح أحد، وتكرار الخطأ يعني أن مزيداً من التشتت سيستمر، حيث إن الجماهير السعودية ستستمر في تجريب الرسيفرات والتبديل بينها بناء على اختيار القناة الناقلة.

أما متابعو الدوري السعودي من دول الخليج والدول العربية فكان الله في عونهم، حيث لا يزالون يبحثون عن الحلول التي تكفل لهم مشاهدة دوري هذا الموسم بكل يسر وسهولة بعيداً عن الروابط وتنوعها.



*نقلاً عن الرياض السعودية