ميركاتو 2022... الطريق نحو المتعة!!

ثمة مؤشرات كثيرة تدعو ليكون سوق الانتقالات الصيفية الحالية واحدةً من أكثر الأسواق قوةً منذ زمن بعيد نظراً لكثرة النجوم المتوقع تنقلها بين الأندية حتى موعد إغلاق الميركاتو... وذلك بعد أن كانت أبواب الانتقالات في الأعوام السابقة تقتصر على انتقال القليل من اللاعبين “السوبر” في الفترة نفسها مثلما حدث مثلاً في الموسم الماضي عندما خطف ميسي ورونالدو أنظار انتقالهما دون أن تكون معهما الكثير من التعاقدات المميزة!!

الميركاتو الصيفي لهذا العام والذي بدأ في إنجلترا وقبل أن ينطلق موعده رسمياً في الدول الأخرى... بدأ ساخناً جداً ببعض الصفقات النارية كصفقة انتقال هالاند لمانشستر سيتي... وماني إلى بايرن ميونيخ... في مقابل وصول المهاجم الأورغواني نونيز إلى ليفربول بصفقة قياسية وتاريخية... كما كانت عودة لوكاكو إلى الإنتر وتعاقد ريال مدريد مع الفرنسي تشاوميني والمدافع الألماني روديغر صفقات تستحق الإعجاب!!

ومن المتوقع أن يتم حسم بعض الصفقات الكبيرة خلال الأيام المقبلة وعلى رأسها صفقتيّ انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة ودي يونغ إلى مانشستر يونايتد... بينما من المنتظر أن يتعاقد يوفنتوس مع بوغبا ودي ماريا ولا يمكن استبعاد ضم البرازيلي نيمار معهما... في حين أن ديبالا سيكون مرشحاً قوياً للانضمام للإنتر قريباً جداً... مع الأخذ في الاعتبار الصفقات الكبيرة الأخرى والمنتظرة والتي لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن!!

وفي حقيقة الأمر لم نعتد كثيراً أن تتم مثل هذه السلسلة الكبيرة من الانتقالات المهمة والبارزة فيما بين الأندية الكبيرة في أوروبا... بيد أن كثرتها سيصب في نهاية المطاف في صالح المتابعين لأنها ستحدث توازناً كبيراً بين الأندية بعد أن كان النجوم يتكدسون في أندية محددة ومعروفة في أوروبا مما أفقد المنافسات الكثير من الحدّة... وهذا ما يدعونا للتفاؤل بأننا سنكون على موعد مع الإثارة والمتعة الموسم المقبل على جميع الأصعدة!!

*نقلاً عن البلاد البحرينية