الساعة التاسعة

من سيربح، من سيخسر، من سيبقى ومن سيهبط؟

الليلة كل الإجابات ستكون حاضرة ونعرف عن يقين بطل الدوري.. الهلال للمرة الثالثة على التوالي أم الاتحاد يعود من جديد لخطف اللقب، الأهلي والاتفاق الأقرب للهبوط، ولكنهما لم يهبطا بعد.. لا تستعجلوا الأمور فالمفاجآت واردة.

لا أتذكر يومًا بهذا الحجم وهذه الأهمية.. لا أتذكر أننا انتظرنا 8 مباريات حاسمة.. قد تغير مستقبل الكرة السعودية.. لا أطيق الانتظار.. متى تأتي التاسعة؟

الاتحاد قدَّم موسمًا خرافيًا استطاع من خلاله التربع على القمة والحفاظ على الصدارة إلى الأمتار الأخيرة، لو أن منافسه غير الهلال لحقق اللقب قبل جولات من خط النهاية. لذلك الاتحاد يجب أن يحافظ على فريقه كما هو للموسم القادم بعيدًا عن الفوز بالدوري أو خسارته.. المعرفة والخبرة التي اكتسبها الاتحاد من هذا الموسم لا تقدر بثمن.. تعلم الاتحاد أن الاحتفال يجب أن يكون بعد تحقيق اللقب.. تعلم الاتحاد أن الهدوء مفتاح الفوز.. انفعال الدكة ساهم في تعثرات الاتحاد الأخيرة.

الفارق بين الهلال والأندية الأخرى أن الهلال يعرف التعامل مع الضغوط.. تزداد حدة المنافسة فيزداد الهلال ثباتًا، لذلك سيبقى الهلال متقدمًا بخطوة إلى أن تصل الفرق للصلابة النفسية التي يمتلكها الهلال.

الأهلي في وضع مؤلم.. يلعب أمام الشباب ويحتاج للفوز للبقاء، موقف لم نتوقع أن نشاهده، القرارات الخاطئة قادت الراقي للهاوية.. قد يبقى وقد يهبط، ولكن الأوضاع غير مبشرة. ستخسر الكرة السعودية 8 مباريات هامة بين كلاسيكو وديربي.. هبوط الأهلي دون شك كارثة.

النصر أمن المركز الثالث ويريد أن يختم الموسم بشكل جيد، يمكن أن يبني عليه مع مدربه الجديد رودي جارسيا.. أتوقع منافسة ثلاثية شرسة بين الهلال والاتحاد والنصر في السنوات القادمة.

يبقى الهبوط وصراع الكراسي المتحركة إلى آخر ثانية، الباطن والفيصلي في وضع صعب أمام المتصدر ومنافسه، لا أظن أن أي منهما سيخرج بنقطة واحدة، الأمل فقط على خسارة الأهلي والاتفاق.

حتى صراع الهداف لم يُحسم وتبقى المنافسة بين إيجالو ورومارينيو وتاليسكا حامية.. بلا هداف لن يستطيع أي فريق المنافسة.

ننتظر بحماس عقارب الساعة.. متى تشير للتاسعة.



*نقلاً عن الرياضية السعودية

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