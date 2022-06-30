الأهلي والقيمة السوقية للدوري!!

القيمة السوقية لأي منشأة أو منظمة أو شركة هي من أهم الأشياء التي يفتخر بها عالم الأعمال، ولهذا نجد أن شركة آبل متربعة على عرش أعلى شركات العالم كقيمة سوقية، وفرحنا عندما تقدمت عليها شركة أرامكو في مؤشر السوق العالمي كأعلى قيمة سوقية في العالم لمدة نصف ساعة، لذلك كل هذا ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال في بلد المنشأة.

الرياضة جزءٌ مهمٌ وكبيرٌ في أي دولة للزيادة من خلال عملياتها المالية أو الاستثمارية أو التسويقية، وهذا ينعكس على الناتج المحلي لأي دولة كما نراه في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وبانت آثاره في المملكة العربية السعودية كأعظم دوري لكرة القدم في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، لذلك جزئية تعظيم الأثر الاقتصادي للدوري السعودي مهم جدًا في المرحلة القادمة.

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بعد نهاية دوري سمو سيدي ولي العهد MBS وتتويج الهلال ببطولته، تفاجأنا بهبوط قطب من أقطاب الكرة السعودية وهو النادي الأهلي السعودي لمصاف دوري الدرجة الأولـى (دورييلو) وهذا يعني أن القيمة لدوري المحترفين فقدت قيمة كبيرة من قيمته السوقية التي نفتخر بها ولا بد من معالجة هذه الثغرة من مسيري دوري MBS ممثلة برابطة دوري المحترفين.

سد انخفاض القيمة السوقية يحتاج إلى عمل كبير يقوم من خلاله مسيرو الدوري وذلك بزيادة الاستثمار بالدوري وخلق أحداث جديدة تعالج فقدهم للنادي الأهلي والتي من خلالها نزوله، ومن آثاره فقد الدوري الدخل الجماهيري وفقد من خلاله أيضًا الإعلانات داخل النادي وخارجه وكذلك خسرنا من خلال وهج النجوم التي تقدر بملايين الريالات وأيضًا سنفقد الكثير من التنافس المثير مع جاره وغريمه نادي الاتحاد ولا ننسى تأثير السوشيل ميديا والوهج من خلاله التأثير الإعلامي، وكل هذا يقدر بمئات الملايين التي تجعل الدورة المالية التي تخص النادي الأهلي لها تأثير كبير جدًا، وكل هذا جزء من كل في تأثيره على دوري MBS.

الرابطة يجب عليها العمل في تسخير كل الإمكانات لتطوير الأفكار والعمل على دعم الدوري السعودي MBS بأقصى ما يستطيعون لأن فقدان الأهلي وفقدان قيمته السوقية في دوري MBS ليسهل ويصعب تعويضه إلا بأفكار خلاقة تعوض هذا الفقدان الكبير كفقدنا للنادي الأهلي في دوري MBS .

*نقلا عن الجزيرة السعودية