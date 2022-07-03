الطاولة.. استمرار للإنجازات

ما حققته كرة الطاولة البحرينية وما تحقق خلال الأسبوع الماضي من نتائج إيجابية تثلج الصدر، وتعبر عن سعادتنا بما يقوم به مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة برئاسة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، وإخوانها أعضاء مجلس الإدارة الذي ضم ويضم نخبة من أبناء اللعبة المتخصصين فيها، ومن جيل حقق العديد من البطولات، مع اختيار موفق من الإداريين المكملين للمجلس، يدعمون ويسهمون في خطط وبرامج الاتحاد ليسير في الطريق الصحيح، والحمد لله بأن فوزنا ببطولتي منتخبات غرب آسيا للناشئين والناشئات بالمركز الأول، والتأهل لنهائيات بطولة القارة الآسيوية، لخير دليل على نجاح هذه البرامج التي أتمنى أن يقدم لها الدعم المادي للاتحاد والأندية، ما يمكنها من زيادة الاهتمام والحرص على المشاركات التي ترفع المستويات للأفضل، واستقطاب المدربين والممرنين الذين تحتاجهم اللعبة، ويتمكن الاتحاد والأندية من رفع مستويات لاعبيهم ولاعباتهم.

لذلك، فإن مثل هذه الأمور ستكون عاملا مساعدا لرفع وتطوير مستوى اللعبة للأفضل والأحسن إن شاء الله، ومبروك للاتحاد نجاح المنتخبات الوطنية، وتنظيم هذه البطولة، ونتطلع للأحسن والأفضل.

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مبروك فايز السادة

سعدت كثيرا بنجاح أخي العزيز ودينمو الإذاعة وأحد أبناء الجيل الحالي من العاشقين لهذا الكيان، وحصوله على جائزة الشراع الذهبي بالمركز الأول في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون من خلال برنامجه المميز والمتابع من العديد من عشاق الرياضة والرياضيين (خارج المستطيل الأخضر)، والذي أكد تميزه بوفيصل بما يقدمه من برامج تلقى القبول لدى أحبابه وعشاقه.

مبروك هذا الإنجاز، والله يوفقك دوما أخي العزيز، والشكر موصول للعاملين معك في البرنامج.

وبهذه المناسبة، أناشد الأخ الفاضل وزير الإعلام سعادة رمزان بن عبدالله النعيمي بأن يكون لبرنامجنا وأنشطتنا المتعددة في مختلف المجالات اهتمام كثير وتخصيص ميزانية توازي ما يقدمه الإخوة الأعزاء المقدمون والمعدون من دور وجهد واضح لتطوير ورفع مستوى مثل هذه البرامج، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، مع تحياتي وتقديري.

*نقلاً عن الأيام البحرينية