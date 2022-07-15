اوروبا تحت المجهر

*في خبر أثار الجدل الكبير... النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أخبر إدارة نادي مانشستر يونايتد عن رغبته بالرحيل عن الفريق بسبب رغبته في اللعب في دوري الأبطال الذي فشل المانيو في الوصول له الموسم الماضي!!

النجم البرتغالي لم يشارك مع فريقه في بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد ولم يسافر مع الفريق إلى بانكوك لإقامة معسكر خارجي متعذراً ببعض الظروف العائلية كما يروجها مسؤولو المانيو... بيد أنه في حقيقة الأمر تبدو الأمور واضحة تماماً عن رغبة الدون فعلياً في مغادرة الفريق وما يعلن من قبل المسؤولين لا صحة له!!

تبقى المعضلة الكبرى التي سيواجها رونالدو هي في إيجاد فريق يتناسب مع طموحاته وإمكاناته الفنية... فبالأمس رفض كلٌّ من نادييّ بايرن ميونيخ وتشيلسي التعاقد معه... وسيجد صعوبات كبيرة في إقناع فريق كبير يلعب في دوري الأبطال يقبل بانضمامه... وذلك بسبب تراجع مستواه نسبياً بعد تقدمه في العمر... لذلك سيبقى مصير ابن ماديرا غامضاً جداً وقد ينتهي به المطاف للبقاء مع المانيو لعدم وجود من يشتريه!!

*يوفنتوس الإيطالي بدأ الميركاتو بتعاقدات قوية بعدما أعلن رسمياً عن التعاقد مع كلٍّ من الأرجنتيني دي ماريا والفرنسي بوغبا... والإدارة في مراحل متقدمة لحسم صفقتيّ الجناح الإيطالي زانيلو من روما ولاعب الوسط الأرجنتيني باراديس بالإضافة للظهيرين كمبياسو ومولينا... ومن الممكن أن يضم كذلك المدافعين كوليبالي وبريمير!!

على الورق... إذا ما نجحت إدارة البيانكونيري في إتمام كل هذه التعاقدات فمن المفترض أن يظهر يوفنتوس قوياً الموسم المقبل وينافس على كل البطولات... ولكن على أرض الواقع لن يكون للفريق شأن كبير إذا ما واصل المدرب اليغري تخبطاته في إدارة الفريق واستمراره بالتفكير بالدفاع على حساب الهجوم!!

*في أول حصة تدريبية لمدرب فالنسيا الجديد الإيطالي غاتوسو... تعرض خمسة لاعبين لإصابات عضلية بعد الإجهاد الكبير في التدريب الأول... ما عهدناك يا غاتوسو إلا شرساً!!

*نقلاً عن البلاد البحرينية