كريستيانو في النصر وميسي للهلال

جاءت أخبار الانتقالات هذا الصيف مثرية ملتهبة متفجرة تداعب المشاعر والأماني والأحلام. لا شك أنها بثت الحياة في صيفنا الجاف وطرت الأجواء والمجالس بسوالف أشبه بقصص الزير وحليب السباع.

فانتقال ميسي أو رونالدو أو حتى الشقي نيمار خارج أوروبا أكثر تعقيدًا مما نظن، لأن المسألة ليست تقديم عرض لوكيل الأعمال.. وانتظار الاتصال. لكي تتعاقد مع لاعب من نجوم الصف الأول في العالم يجب أن تضع في البال قيمة اللاعب خارج الملعب قبل قيمة انتقاله ورواتبه.

كريستيانو مثلًا هو اللاعب الأكثر دخلًا في العالم حسب مجلة فوربس حيث يحصل الدون على 125 مليون دولار سنويًا، منها 55 مليونًا من خارج الملعب من خلال الرعايات والشراكات الشخصية مع العلامات التجارية بما في ذلك شركة كريستيانو CR7 التي تتوسع باستمرار وتزداد قيمة مع كل هدف يسجله وتشمل العطور والملابس والنظارات والفنادق وغيرها.

شعبية رونالدو وقدرته التسويقية تتجليان في كونه أكثر الأشخاص شهرة في العالم، إذ يتفوق على الرياضيين والممثلين والمطربين وكل من على وجه الأرض حيث يملك (460 مليونًا) عبر إنستجرام و(150 مليون) متابع عبر فيسبوك، و(100 مليون) عبر تويتر وتيك توك قادم بقوة.

أما البرغوث فيحصل على 110 ملايين دولار منها 35 مليونًا من خارج الملعب. ونيمار يحصل على 95 مليون دولار منها 20 مليونًا من الإعلانات والشركات وغيرها.

الصراع بين نجوم كرة القدم شرس على كل المنصات وليس في المسرح الأخضر فقط، فمن الصعب أن يخرج رونالدو من أوروبا ويترك الساحة لميسي لكي يزيد متابعيه ويعزز شعبيته وبرانده وأرقامه ويخطف المركز الأول في الدخل والشهرة والتاريخ.

صراع التاريخ منفردًا يجعل كريستيانو حريصًا على البقاء في أوروبا ومع فريق سيشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل. فرغبته في الخروج من المان يونايتد رغم تبقي سنة في عقده تحركها رغبته في المحافظة على صدارته التاريخية في دوري الأبطال، حيث يملك الرقم القياسي في المشاركة في مباريات دوري الأبطال والأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ الأبطال والأكثر تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بدوري الأبطال.

المال عامل حاسم في انتقالات اللاعبين، ولكن الشهرة والتاريخ والمجد الشخصي عوامل يجب أن نضعها في الحسبان عند مفاوضة لاعب سوبر ستار.

*نقلا عن الرياضية السعودية