نهائي بأثر رجعي!

تقف جماهير الكرة المصرية على أطراف أصابعها، مساء الخميس المقبل، وهي تتابع الحوار الكروي الساخن، ما بين الأهلي والزمالك، في نهائي الكأس الذي تأخر لمدة موسم كامل، حيث إن اللقاء يندرج في أجندة موسم 2020-2021، بينما لا تزال منافسات كأس 2022 تجري حالياً، وستكون مواجهة «الخميس» بمثابة ختام لمنافسات الموسم الماضي، في الوقت الذي انتهت فيه منافسات الموسم الحالي في كل ملاعب العالم!

وكالعادة سيكون النهائي محور اهتمام كل الجماهير المصرية والعربية، بما يصاحبه من إثارة وتشويق و«سوشيال ميديا» ساخنة لا تتوقف عن «التحفيل» قبل وأثناء وبعد المباراة، وما يزيد الحوار سخونة، أن لا أحد يستطيع أن يتكهن بنتيجته، مهما كان مستوى الفريقين قبل المباراة.

وبصافرة أجنبية ستكون القمة رقم 125 حائرة بين القطبين الكبيرين لانتزاع اللقب الغالي، وستكون هناك مباراة خاصة بين المدربين البرتغاليين، فيريرا الزمالك، وريكاردو سواريش الأهلي، والذي تولى المهمة قبل أيام، خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وإذا كانت المباراة فرصة للمدرب فيريرا لتحقيق الفوز على الأهلي للمرة الثانية، بعد خسارتين وتعادل، فإن سواريش يمني النفس بتقديم أوراق اعتماده رسمياً للجماهير الأهلاوية، من خلال الفوز على المنافس التقليدي، ولو حدث غير ذلك، فإنه سيتعرض لحملة تشكيك واسعة، لاسيما أن تعاقده مع الأهلي قوبل بعدم الارتياح لدى بعض الجماهير الأهلاوية لضعف سيرته الذاتية.

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مهما كانت نتيجة لقاء الخميس، فإن مباراة السوبر المصري ستجمع ما بين الزمالك بطل دوري 2021، والأهلي وصيف البطل، وسيقام السوبر يوم 21 أكتوبر المقبل بالمكان الأمثل والأروع لاستضافة ذلك الحدث في دولة الإمارات.

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لأن الكرة المصرية باتت تنحاز للمدرسة البرتغالية في التدريب، بعد تجربتي الزمالك والأهلي، كان تعاقد اتحاد الكرة مع البرتغالي روي فيتوريا، الذي سبق أن تولى تدريب فريق بنفيكا والنصر السعودي، وجاء الاتفاق بعد اعتذار أكثر من مدرب عن عدم تدريب منتخب مصر، خشية تكرار المشاكل التي انتهت بها علاقة كارلوس كيروش بالاتحاد المصري.

وجاء التعاقد مع فيتوريا لمدة أربع سنوات، تنتهي بتصفيات مونديال 2026، سعياً لتوفير أكبر قدر من الاستقرار للمنتخب المصري، الذي أدارت له ركلات الترجيح ظهرها في النهائي الأفريقي، وفي المرحلة الحاسمة في التصفيات المونديالية، وكان المنتخب السنغالي الرابح الأكبر في المرتين.

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من مفارقات الكرة المصرية، أن فريق فيوتشر أحرز كأس الرابطة، بالفوز على المحلة بالخمسة، وبعدها بأيام سقط أمام الأهلي بالأربعة!

*نقلا عن الاتحاد الإماراتية