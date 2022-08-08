استضافة كأس آسيا 2027، استضافة الأولمبياد الآسيوي 2034، استضافة السوبر الإسباني، استضافة السوبر الإيطالي، جميعها أحداث رياضية كبيرة ستستضيفها المملكة العريبة السعودية بإذن الله.

وهذه الاحداث بلا شك أنها في أجندة وزارة الرياضة، ومؤكد أنها أعدت العدة لتهيئة وتطوير بعض الملاعب الحالية وإنشاء ملاعب جديدة وفق استراتيجية مدروسة لتجهيز البنى التحتية الرياضية، وذلك لتكون جاهزة لاستضافة هذه الأحداث المهمة.

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وبحكم أن وزارة الرياضة بدأت في تطوير ملاعب بعض الأندية كنادي الشباب، أتمنى أن يشمل التطوير ملعب نادي الرياض الذي يقع في مكان استراتيجي ولديه مقومات الملاعب العالمية من حيث الأرضية والاتساع، وأن يتم تضمين تطوير ملعب نادي الرياض في الاستراتيجية التطويرية للملاعب الرياضية، لا سيما وأن تطوير ملعب نادي الرياض لن يكلف أكثر من 20 مليون ريال، حيث أن المطلوب فقط زيادة عدد إجمالي المدرجات إلى 10 آلاف مقعد بشكل حديث وتطوير الإنارة والمضمار مع إضافات الغرف الخاصة.

فملعب نادي الرياض تعتبر أرضيته من أفضل أرضيات الملاعب في المملكة، وسبق أن استضاف بطولات إقليمية وتدريبات لمنتخبات عالمية، والجميع أشاد بالملعب الذي تم تأسيسه بشكل رائع، فقط يحتاج إلى تطوير وهذا يحتاج إلى أن يتم ضمه إلى استراتيجية تطوير الملاعب التي تعمل عليها الوزارة حالياً.



*نقلاً عن الرياض السعودية