خبر جميل أن يطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيقاً بالتعاون مع إحدى الشركات وذلك لحماية ونزاهة منافسات كرة القدم، لأن هذا الخبر يدل على أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حريص على نزاهة المنافسات السعودية وأن تكون بعيدة عن الشبهات.

والأجمل ألا يقتصر تطبيق النزاهة على المنافسات الرياضية فقط، بل مهم أن يغطي جميع الأمور الإدارية والمالية لتكون نزيهة ولا يشوبها أي شائبة!!

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فالتعاملات التجارية سواء في اتحاد الكرة أو الروابط الرياضية أو حتى في الأندية، مهم جداً أن يتم ضبطها ومراقبة عقودها جيداً والتأكد من نزاهتها، أيضاً مهم جداً تطبيق نظام المنافسات الحكومية على جميع التعاملات الرياضية بعيداً عن ترسية المشاريع بشكل مباشر مما قد يفتح أبواب الشك والمحسوبيات في ترسية المشاريع من دون أن تمر بإجراءات نظام المنافسات الحكومية.

واتحاد الكرة بخطوته الجريئة في إطلاق التطبيق الجديد، قادر على تطوير التطبيق ليجعله شاملاً لكل شيء، كي يوقف كثيراً من التصرفات المشبوهة التي يقوم بها البعض سواء بقصد أو بغير قصد!!

فنحن في المملكة العربية السعودية -ولله الحمد- نعيش طفرة كبيرة على كافة الأصعدة خصوصاً في مكافحة الفساد، وأتوقع أن ما قام به الاتحاد السعودي لكرة القدم بإطلاق تطبيق النزاهة هو مؤشر على أن القطاع الرياضي ككل سيكون تحت مجهر النزاهة الرياضية والتجارية لمكافحة كل ما يقود للفساد.

*نقلا عن الرياض السعودية