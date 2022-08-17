برونزية تاريخية

حين أتعمق في سرد أي مقال أتفاخر وأتباهى كثيراً عندما أتحدث عن إنجازات الرياضة البحرينية سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية، فقبل أيام حققت رياضتنا إنجازا جديدا عن طريق منتخبنا الوطني لكرة الطائرة والذي ظفر بالمركز الثالث في بطولة كأس أمم آسيا والتي اختتمت مؤخراً على الأراضي التايلندية، في إنجاز قاري غير مسبوق يتحقق للمرة الأولى في تاريخ كرة الطائرة البحرينية.

وقدم نجومنا مستويات مبهرة طوال البطولة وكسبوا احترام وإعجاب الجميع، فقد تفوقوا في المجموعة على إيران والصين تايبيه وباكستان وخسروا في مواجهة وحيدة أمام العملاق الصيني ليضمنوا التأهل لمربع الكبار حيث خسروا أمام الساموراي الياباني، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع انتصر أحمرنا على كوريا الجنوبية ليظفروا بـ«البرونزية التاريخية» وهو أفضل مركز لمنتخبنا في تاريخ البطولة، حيث يعود أفضل إنجاز سابق عندما أحتل الأحمر المركز الثامن في نسخة عام 1987، ولاشك أن ما تحقق يثبت ويؤكد لنا جلياً مدى تطورنا الكبير في لعبة كرة الطائرة على المستوى القاري.

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أي نجاح لابد أن يكون وراءه أسباب ومن أهم أسباب إنجاز طائرتنا وجود سعادة الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطائرة هذا الرجل المحنك والذي له دور فعال وكبير في الارتقاء باللعبة، بالإضافة لتوافر كادر إداري وفني مميز، ناهيك لوجود جيل مميز من اللاعبين، ولابد الاهتمام بهذا الجيل قدر المستطاع للتقدم أكثر وتحقيق الآمال والتطلعات في الاستحقاقات القادمة ولما لا الوصول للعالمية بإذن الله.

مسج إعلامي

بناءً على توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أطلقت الهيئة العامة للرياضة مبادرة سموه «دوري خالد بن حمد لجيل الذهب» والذي سيكون مخصصاً للفئات العمرية، ولاشك أن هذه المبادرة المميزة ستكون لها آفاق إيجابية وستساهم في بناء قاعدة أساسية قوية وبروز مواهب عديدة في مختلف الألعاب كل ذلك سيصب في مصلحة الرياضة في مملكتنا الغالية.



*نقلاً عن الوطن البحرينية